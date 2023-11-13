انت الان تتابع خبر بريطانيا.. السجن 8 سنوات بحق عضو في خلية "بيتلز" الداعشية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - واعتُقل البريطاني آين ديفيس (39 عاما) في أغسطس الماضي، بعد ترحيله إلى بريطانيا من تركيا، حيث أُدين بعضوية التنظيم.

وقضت محكمة أولد بيلي في لندن، اليوم الإثنين، بسجنه بعد أن أقر الشهر الماضي بأنه مذنب في تهمتين تتعلقان بتمويل الإرهاب وحيازة سلاح ناري لأغراض إرهابية.



وقالت رئيسة قيادة مكافحة الإرهاب في شرطة لندن، دومينيك مورفي، في بيان، إن ديفيس "رتّب لتهريب مبلغ كبير من المال من المملكة المتحدة لتمويل الأنشطة الإرهابية لتنظيم داعش، وهي الجماعة التي سافر إلى سوريا للانضمام لها".

وارتبط اسم ديفيس في وقت سابق بخلية تابعة لـ "داعش" كانت مهمتها حراسة السجناء الأجانب في سوريا، والتي أُطلق عليها اسم "بيتلز"؛ لأنهم كانوا معروفين بأنهم يتحدثون اللغة الإنجليزية.

وذكرت تقارير أن الخلية كانت تحتجز رهائن غربيين في سوريا وقتلت بعضهم في بعض الحالات، ومنهم الصحفيان الأمريكيان جيمس فولي وستيفن سوتلوف، وعاملة الإغاثة كايلا مولر.

