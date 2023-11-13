السعودية تدين استهداف الاحتلال الإسرائيلي مقر اللجنة القطرية بغزة

أدانت وزارة الخارجية السعودية بأشد العبارات الاستهداف السافر من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي لمقر اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة في فلسطين المحتلة، وتابعت الخارجية: يعد ذلك الاعتداء امتداداً لسلسلة الانتهاكات الإسرائيلية لكافة القوانين والأعراف الدولية. وأعربت عن تضامن المملكة ووقوفها مع دولة قطر الشقيقة ضد هذا الاعتداء السافر، مجددةً مطالبتها بسرعة وضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته، ووضع حد فوري للانتهاكات التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي ومحاسبتها وفقاً للقانون الدولي الإنساني لما ارتكبته من جرائم بحق المدنيين والمستشفيات والمنشآت الحيوية في قطاع غزة المحاصر.



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