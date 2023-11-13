الحكومة الكينية تعلن عطلة رسمية لزراعة الأشجار

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت الحكومة الكينية، يوم الاثنين، عطلة عامة لتشجيع السكان على زراعة 100 مليون شجرة في جميع أنحاء البلاد، وهي دعوة استجاب لها مئات الأشخاص في نيروبي.

تعهد الرئيس الكيني وليام روتو، بزراعة 15 مليار شجرة بحلول عام 2032 لتعزيز الغطاء الحرجي في كينيا في أعقاب أسوأ موجة جفاف تشهدها منطقة القرن الأفريقي منذ 40 عاما.

تجمع موظفو الخدمة المدنية والطلاب والأسر في مواقع مختلفة في العاصمة نيروبي يوم الاثنين لزراعة الأشجار على الرغم من الأمطار الغزيرة.

قال المسؤول الحكومي جوان كيريكا، في تصريحات صحفية لوكالة فرانس برس، إنهم زرعه حوالي 50 شجرة اليوم، أعتقد أن هذه مبادرة قوية وضرورية لكوكب الأرض، خاصة بعد أن عانى من جفاف كبير لعدة مواسم متتالية.

وأضاف: "آمل أن نستمر في الاحتفال بهذا اليوم كل عام ، ليس بالضرورة كعطلة عامة ولكن كتذكير سنوي لرعاية البيئة والتفكير في الكوكب".

يدعي وليام روتو أنه يهتم بتغير المناخ لكنه أثار غضب الجماعات البيئية بعد أن أعلن في يوليو أن قطع الأشجار سيستأنف بعد حظر دام خمس سنوات.

في ذلك الوقت ، ادعى أن استئناف قطع الأشجار كان يهدف إلى خلق فرص عمل وتطوير قطاعات الاقتصاد التي تعتمد على منتجات الغابات وأنه يتعلق فقط بالأشجار الناضجة في الغابات التي تزرعها وتديرها الدولة.

وفي الشهر الماضي، علقت محكمة كينية هذا القرار برفع الحظر المفروض على قطع الأشجار، لكنها سمحت بقطع 5000 هكتار من الأشجار الناضجة.

ساهمت صناعة الغابات بنسبة 1.6٪ في الناتج المحلي الإجمالي لكينيا العام الماضي ، وفقا للإحصاءات الرسمية ، والتي تشير أيضا إلى أن الغابات تغطي حاليا 8.8٪ من البلاد.

وتوظف صناعة الأخشاب نحو 50 ألف شخص بشكل مباشر و300 ألف شخص بشكل غير مباشر، وفقا للأرقام الحكومية، في هذا البلد الواقع في شرق أفريقيا والذي يعاني من البطالة والتضخم.

قرب نهاية التلوث البلاستيكي؟ يجتمع ممثلون من 175 دولة في كينيا، اعتبارا من يوم الاثنين للتفاوض لأول مرة على تدابير ملموسة لإدراجها في معاهدة عالمية ملزمة لوضع حد للنفايات البلاستيكية.

واتفقت الدول العام الماضي على وضع اللمسات الأخيرة على أول معاهدة عالمية لمكافحة آفة البلاستيك بحلول نهاية عام 2024.

المخاطر كبيرة لأن البلاستيك البتروكيماوي موجود في كل مكان: يمكن العثور بالفعل على النفايات من جميع الأحجام في قاع المحيطات وعلى قمم الجبال، تم الكشف عن اللدائن الدقيقة في الدم وحليب الثدي.

وقد اجتمع المفاوضون بالفعل مرتين، لكن الاجتماع الذي عقد في الفترة من 13 إلى 19 نوفمبر في نيروبي، مقر برنامج الأمم المتحدة للبيئة، هو أول فرصة لمناقشة مسودة معاهدة نشرت في سبتمبر تحدد الطرق العديدة التي يمكن من خلالها حل مشكلة البلاستيك.

وهناك توافق واسع في الآراء بشأن الحاجة إلى معاهدة.

لكن بين السياسات التي تدافع عنها البلدان المختلفة ، يختلف دعاة حماية البيئة وصناعة البلاستيك.

"هذه هي المعركة الكبيرة التي سنراها الآن"، يوضح إيريك ليندبيرغ من المنظمة غير الحكومية WWF، الذي سيكون من بين آلاف المشاركين في المفاوضات.

تجادل العديد من البلدان والمنظمات غير الحكومية البيئية لصالح فرض حظر على المنتجات البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد وقواعد أكثر صرامة ، من بين تدابير أخرى تسمى "الطموح العالي". من جانبهم، يقوم المصنعون والبلدان المنتجة الرئيسية بحملات من أجل إعادة التدوير وتحسين إدارة النفايات.

- اغلاق الصنبور

تضع "المسودة الصفرية" جميع الخيارات على الطاولة. يمكن أن تكون المعاهدة اتفاقا للطبيعة أو "صفقة مريحة مع صناعة البلاستيك" ، اعتمادا على الاتجاه الذي تتخذه المفاوضات ، كما حذر مبعوث الأمم المتحدة الخاص للمحيطات ، بيتر طومسون ، في أكتوبر. من المتوقع أن يزداد التلوث البلاستيكي سوءا: فقد تضاعف الإنتاج السنوي بأكثر من الضعف خلال 20 عاما إلى 460 مليون طن. يمكن أن يتضاعف ثلاث مرات بحلول عام 2060 إذا لم يتم فعل شيء. ومع ذلك ، يتم إعادة تدوير 9٪ فقط.

يلعب البلاستيك أيضا دورا في ظاهرة الاحتباس الحراري ، حيث يمثل 3.4٪ من الانبعاثات العالمية في عام 2019 ، وهو رقم يمكن أن يتضاعف بحلول عام 2060 ، وفقا لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

قبل المناقشات في نيروبي ، أعربت حوالي ستين دولة عن قلقها بشأن هذا الاتجاه ودعت إلى "أحكام ملزمة في المعاهدة لتقييد وتقليل استهلاك وإنتاج" البلاستيك.

يجادل غراهام فوربس ، رئيس منظمة السلام الأخضر ، بأن المعاهدة ستنجح أو تفشل "اعتمادا على كيفية الحد من إنتاج البلاستيك في المنبع": "لا يمكنك منع الحمام من الفيضان حتى تغلق الصنبور" ، كما يؤكد.

- أيديولوجية العاطفة" -

من ناحية أخرى ، فإن العديد من الدول - لا سيما الولايات المتحدة والصين والمملكة العربية السعودية وأعضاء أوبك - مترددة في النظر في خفض الإنتاج.

يقول تحالف صناعة EPS ، وهو اتحاد في أمريكا الشمالية يدافع عن الشركات التي تصنع البوليسترين الموسع (الذي يستخدم كثيرا في الولايات المتحدة لأكواب الوجبات الجاهزة) ، إنه لم تكن هناك "مراجعة علمية مستقلة" كافية للمعاهدة ، محذرة من "العواقب غير المقصودة" لبعض المقترحات.

"هناك قدر كبير من الخطاب حول البلاستيك المليء بأيديولوجية العاطفة" ، تؤكد المديرة التنفيذية للجمعية ، بيتسي باورز ، التي ستحضر المفاوضات كمراقب.

واجتماع نيروبي هو الثالث من خمس جلسات في عملية المسار السريع الرامية إلى اختتام المفاوضات في العام المقبل.

بعد العاصمة الكينية ، من المقرر أن تستمر المفاوضات في أبريل 2024 في كندا ، وتنتهي في كوريا الجنوبية في نهاية عام 2024. وفي أكتوبر تشرين الأول حثت فيجي الدول على التحرك لإبرام المعاهدة قائلة إن الدول الجزرية الصغيرة بحاجة إلى تحرك أسرع.

وفي المفاوضات الأخيرة التي جرت في باريس في يونيو/حزيران، اتهم نشطاء البيئة الدول الرئيسية المنتجة للبلاستيك بالمماطلة في المحادثات.

هذه المرة ، تم تمديد الجلسات لمدة يومين. لكن هل سيكون هذا كافيا؟ يقول إيريك ليندبيرغ: "إذا لم يتمكنوا من إحراز تقدم هنا (في نيروبي ، ملاحظة المحرر) ، فسيكون عام 2024 مكثفا للغاية إذا أرادوا التوصل إلى معاهدة ذات مغزى بحلول نهاية العام".