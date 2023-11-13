ياسر رشاد - القاهرة - بحث السعوديون خلال الساعات القليلة الماضية، عن وظائف السعودية الشاغرة، بعدما أعلنت قيادة الاستقطاب العسكري المشترك السعودي عن مواعيد التقديم في وظائف وزارة الدفاع السعودية 1445.

أوضحت قيادة الاستقطاب العسكري المشترك السعودي أن المؤهلات الدراسية المطلوبة، لـ التقديم في وظائف وزارة الدفاع السعودية 1445، الأتي “بكالوريوس، دبلوم، الثانوية العامة”.

اعرف تخصصات وظائف في وزارة الدفاع السعودية 1445

- مهندس سلامة.

- مهندس مختبر.

- مهندس اتصالات.

- مهندس كهربائي.

- فني هيدروليك.

- فني إلكترونيات.

- فني اتصالات.

- فني معايرة.

- فني سلامة.

- الطب والتمريض.

- تخصص صيانة الطائرات.

- تخصص خدمات الدعم.

- تخصص الإدارة المالية.

- تخصص إدارة المشاريع.

- تخصص التخطيط والتطوير.

- وظيفة بقوة الصواريخ الاستراتيجية.

- تخصص المساعدات والخدمات الطبية.

- تخصص التكنولوجيا ونظم المعلومات.

شروط التقديم في وظيفة وزارة الدفاع السعودية 1445

- يجب أن يكون المتقدم في وظيفة وزارة الدفاع السعودية 1445 سعودي الجنسية، ولا يقبل بجنسيات أخرى.

- يجب أن يكون المتقدم في وظيفة وزارة الدفاع السعودية 1445 حسن السمعة والسلوك.

- يجب أن ألا يكون المتقدم قد حكم عليه في قضايا تمس الشرف والأخلاق.

- يجب على المتقدم عدم الزواج من جنسيات أخرى غير السعودية.

- يجب على المتقدم اجتياز اختبارات القبول والمقابلة الشخصية.

- يجب أن يكون الحد الأدنى لعمر المقدمين 18 عام.

- يجب أن يبلغ طول المتقدم نحو 160 سم.

الأوراق المطلوبة للتقديم علي وظائف وزارة الدفاع السعودية 1445

- صورة من الهوية الوطنية.

- صورة من الخبرات العملية.

- صورة من المؤهل العلمي.

- صورة من شهادة حسن السير والسلوك

ويستطيع المواطنين السعودين، التقديم في وظائف وزارة الدفاع السعودية 1445 عن طريق الموقع الإلكتروني لـ قيادة الاستقطاب العسكري المشترك للقوات المسلحة.