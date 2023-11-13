إرث الراحل عيدي أمين دادا يقسم الأوغنديين

ياسر رشاد - القاهرة - هل يمكن أن يكون الرئيس السابق عيدي أمين دادا موضوع دراسة فكرية أو أكاديمية؟

وأدى هذا السؤال إلى انقسام الأوغنديين لعدة أسابيع بعد أن قال الرئيس يوري موسيفيني إنه يجب نسيان سلفه.

فشلت محاضرة أمين التذكارية، وهي الأولى من نوعها، كما كان مخططا لها في سبتمبر، لأنها لم تحصل على موافقة من وزارة التعليم.

وتوفي أمين، الذي تولى السلطة بالقوة في أوغندا عام 1971 وحكم البلاد حتى أطاحت به جماعات مسلحة من المنفيين في عام 1979، في المملكة العربية السعودية في عام 2003. بالكاد تم الاعتراف بوفاته في أوغندا ، وقد ضغط بعض مؤيدي أمين على مر السنين دون جدوى من أجل إعادة رفاته إلى الوطن.

الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني، الذي كانت جماعته المتمردة من بين أولئك الذين أطاحوا بأمين بمساعدة القوات التنزانية، يقيل أمين بانتظام. لا توجد آثار لأمين في كمبالا ، العاصمة ، حيث لم يتم تسمية حتى شارع باسمه.

لكن بعض الأوغنديين يريدون تغيير ذلك - ليس للتأكيد على حكم أمين الاستبدادي ولكن لتسليط الضوء على أي جوانب إيجابية له ، بما في ذلك ما يقولون إنه التزامه بالصناعة المحلية وكذلك التضامن الأفريقي.

وقد أثارت جدلا حادا حول إرث أمين في وقت يتعطش فيه كثير من الأوغنديين للتغيير السياسي بعد ما يقرب من أربعة عقود من رئاسة موسيفيني، ويتولى موسيفيني السلطة منذ عام 1986.

إرث ملوث

ويقود الجهود المبذولة لإحياء ذكرى أمين مشرع سابق يؤكد أن أمين تعرض للتشهير من قبل المراسلين الدوليين الذين قاموا أحيانا بتزوير قصص عنه.

ويقول إن أمين يستحق حكما أكثر توازنا، لكنه يواجه مقاومة من أولئك الذين يقولون إن أمين يجب أن ينسى.

فشلت محاضرة أمين التذكارية، وهي الأولى من نوعها، كما هو مخطط لها في سبتمبر، لأن الحدث لم يحصل على موافقة من وزارة التعليم.

كتب حسن كابس فونغارو، المشرع السابق الذي يقود هذا الجهد، في وقت لاحق إلى مسؤولي التعليم طالبا الدعم في إنشاء معهد عيدي أمين التذكاري.

وصلت المسألة إلى موسيفيني، الذي زعم أنه وصف حكم أمين بأنه "غير قانوني بشكل واضح" ثم رفض فكرة مثل هذا المعهد.

"من غير المقبول ترخيص معهد للترويج أو دراسة عمل عيدي أمين"، قال موسيفيني في رده على وزارة التعليم. "يكفي أن يغفر الأوغنديون لزملاء عيدي أمين الباقين على قيد الحياة فلينسى هذا التاريخ".

وقد أثار هذا الحكم ردود فعل من الأوغنديين الذين يرون بعض أوجه التشابه بين أمين وموسيفيني ومثل أمين، تولى موسيفيني السلطة بالقوة ويعتمد بشكل كبير على السلطة العسكرية للبقاء في السلطة.

ويستشهد منتقدو الرئيس بالفساد المستشري، وإساءة استخدام الموارد العامة، ووحشية الشرطة، وتقلص المساحة المتاحة لمعارضي الحكومة المتصورين، بحجة أن موسيفيني ليس لديه سلطة أخلاقية للحكم على أمين.

قال جويل سينيوني، وهو مشرع والمتحدث باسم حزب منصة الوحدة الوطنية المعارض، إن موسيفيني يعتقد أن هذا البلد بدأ معه وأنه صنع المعجزات"، رتكب قادتنا السابقون أخطاء، دون شك، وهو ما يحب موسيفيني الاستفادة منه، لكنه فعل ما هو أسوأ".

وقال سينيوني إنه في حين أن أمين كان زعيما شبه أمي لم يتظاهر أبدا بأنه ديمقراطي ، فقد "استولى موسيفيني على جميع المؤسسات" خلال ما يقرب من أربعة عقود في السلطة.

وردا على الانتقادات على الإنترنت لتوجيهات موسيفيني، اتهم المتحدث باسم الحكومة أوفونو أوبوندو بأن إقامة نصب تذكاري لأمين قد "يمجده لكنه لا يستطيع التراجع عن أفعاله الفظيعة التي ارتكبها على مرأى ومسمع من كثير من الناس، بعضهم لا يزال على قيد الحياة".

المعهد المقترح هو محاولة "لتبييض" إرث أمين، كما قال أوبوندو.