أوروبا تتجه نحو حرب أهلية.. إيلون ماسك يكشف التفاصيل

ياسر رشاد - القاهرة - رجح رجل الأعمال الأمريكي "إيلون ماسك"، في منشور على حسابه بمنصة التواصل الاجتماعي "إكس"، أن أوروبا تسير في اتجاه اندلاع حرب أهلية، حسبما أفادت صُحف دولية، مساء اليوم الإثنين.

وأعرب رجل الأعمال عن هذا الرأي عند تعليقه على مقاطع فيديو للاشتباكات في المملكة المتحدة بين مواطني البلاد والمهاجرين، وكذلك تصريح أحد مستخدمي الشبكات الاجتماعية بأن "المسؤولين الفاسدين في الاتحاد الأوروبي يستحقون الفوضى التي يريدونها".

وكتب ماسك: "يبدو أن أوروبا تتجه نحو حرب أهلية".

وفي وقت سابق، أفادت وكالة "بلومبرغ" بحدوث فضيحة دبلوماسية بين قادة الدول الأوروبية خلال القمة غير الرسمية في مدينة غرناطة الإسبانية، بنتيجة الخلافات حول التعامل مع تدفق المهاجرين.

وأشارت الوكالة إلى أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني وافقا على عقد لقاء غير مخطط له مع رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك حول الهجرة.

وقالت مصادر للوكالة إن ذلك أثار استياء لدى رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، الذي اعتبر أن ذلك يصرف الانتباه عن المناقشات التي يجريها.

وناقشت القمة التي عقدت في مطلع أكتوبر الماضي قضية الهجرة، التي تتزايد في الفترة الأخيرة، لكنها فشلت في صياغة موقف مشترك بشأنها أيضا.

ماسك يُعلّق مُجددًا على الحرب الروسية الأوكرانية

كشف النزاع في أوكرانيا، بطء وتيرة إنتاج الأسلحة في الولايات المتحدة، وهي نقطة ضعفها العسكرية الرئيسية، حسبما أفاد الملياردير الأمريكي، "إيلون ماسك"، في تغريدة على موقع "إكس"، اليوم السبت.

بهذا الشكل علق ماسك، على منشور على الشبكة الاجتماعية لشركة صناعات الدفاع "أندوريل إندستريز"، دعت فيه إلى تحويل الإمكانات العسكرية للولايات المتحدة وحلفائها من خلال إنشاء مجموعة جديدة من مؤسسات المجمع الصناعي العسكري "لإعادة تشغيل ترسانة الديمقراطية".

وأشار ماسك، إلى أن إنشاء أي نماذج أولية جديدة يعد مهمة سهلة، في حين أن إعداد عمليات الإنتاج يبقى أمرا صعبا ومعقدا.