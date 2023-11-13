الهلال الأحمر الفلسطيني يُصدر بيانًا عاجلاً بشأن قصف مستشفى القدس

ياسر رشاد - القاهرة - أكد "الهلال الأحمر الفلسطيني"، أن مُحاولات عديدة تُبذل لإجلاء المرضى وذويهم وأفراد الطاقم الطبي من مستشفى القدس وسط القصف الإسرائيلي المُستمر المُكثف، حسبما أفادت وسائل إعلام فلسطينية، مساء اليوم الإثنين.

وأعلنت منظمة الهلال الأحمر في منشور عبر "X": "دبابات وجنود القوات الإسرائيلية تتمركز بالقرب من مستشفى القدس من كافة الاتجاهات.. القصف مستمر.. تجري الاستعدادات في المستشفى لإجلاء المرضى والجرحى وذويهم والطواقم الطبية".

إلى ذلك لفت الهلال الأحمر في تغريدة سابقة إلى أن القصف متواصل في محيط مستشفى القدس في منطقة تل الهوى في مدينة غزة و سماع أصوات قصف وانفجارات عنيفة في المنطقة، منوها بأن قافلة المركبات التي انطلقت من جنوب قطاع غزة باتجاه المستشفى برفقة الصليب الأحمر لتأمين عملية إجلاء المرضى والطواقم الطبية توقفت في المحافظة الوسطى، إلى حين أن تتمكن من مواصلة المسير بسبب خطورة الأوضاع في محيط المستشفى.

وأكد مدير عام المستشفيات في قطاع غزة الدكتور محمد زقوت تعرض جميع مشافي القطاع لقصف إسرائيلي مستمر، مما تسبب في عجز القطاع الصحي عن تقديم خدماته للجرحى.

كما أعلنت منظمة الصحة العالمية أن أكبر مستشفى في قطاع غزة (الشفاء) يتعرض للقصف، وأن 20 مستشفى في غزة أصبحت الآن خارج الخدمة.

نتنياهو يتعهد بإعادة الأمن إلى إسرائيل والقضاء على حماس

علق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي "بنيامين نتنياهو"، على الأوضاع في الجبهة الشمالية على الحدود مع لبنان، مُعتبرًا أن هناك "لعبًا بالنار"، حسبما أفادت صُحف دولية، مساء اليوم الإثنين.

وخلال زيارته الجنوب ولقائه بمجندين في الجيش الإسرائيلي من المجتمع البدوي في إسرائيل، أوضح نتنياهو أن: "شراكتنا هي مستقبلنا جميعا ضد هؤلاء المتوحشين..أنتم جميعا مشبعون بنفس الهدف..سنفوز..لا توجد فواصل هنا..لا يوجد منتصف طريق..هذه ليست "عملية" ولا "جولة"..نحن ذاهبون لتحقيق النصر الكامل هنا..في الحرب سننتصر..هذه هي معركتنا والمعركة الرئيسية هنا".

وأضاف نتنياهو: "لدينا أيضا تبادل لإطلاق النار في الشمال، أنتم تعلمون ذلك..وفي عمليات تبادل إطلاق النار هذه في الشمال، هناك من يعتقد أن بإمكانه توسيع الهجمات ضد قواتنا ومدنيينا.. هذا لعب بالنار. ستقابل النار بنيران أقوى بكثير، ولا ينبغي لهم أن يحاكمونا لأننا لم نظهر إلا القليل من قوتنا..أي هجوم علينا سنهاجم من يهاجمنا..سنعيد الأمن إلى الشمال وسنعيد الأمن إلى الجنوب..سوف نعيد الأمن إلى دولة إسرائيل، ولكن قبل كل شيء، سيكون هناك نصر هنا..سيتم القضاء على حماس".