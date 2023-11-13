روسيا تكشف تفاصيل القضاء على مئات الجنود الأوكرانيين

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت "وزارة الدفاع الروسية"، تكبيد الجيش الأوكراني أكثر من 715 قتيلًا وجريحًا، وإسقاط 10 مسيرات أوكرانية على مختلف المحاور خلال 24 ساعة، حسبما أفادت وسائل إعلام روسية، مساء اليوم الإثنين.

وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية اليومي عن سير العملية العسكرية في أوكرانيا:

على محور كوبيانسك في مقاطعة خاركوف شرق أوكرانيا صدت قواتنا 4 هجمات أوكرانية وبلغت خسائر العدو 160 عسكريا بين قتيل وجريح.

على محور كراسني ليمانسك في جمهورية دونيتسك صدت قواتنا 4 هجمات وبلغت خسائر العدو 150 عسكريا.

على محور دونيتسك صدت قواتنا هجومين وبلغت خسائر العدو 205 عسكريين وتم تدميرموقعي تحكم بمسيرات (طائرة).

على محور جنوب دونيتسك بلغت خسائر العدو 100 فرد وتم تدمير أسلحة غربية.

على محور زابوروجيه تم القضاء على 40 عسكريا.

على محور خيرسون بلغت خسائر العدو 60 عسكريا بين قتيل وجريح وتم تدمير أسلحة غربية.

وتم إسقاط 10 مسيرات في لوغانسك ودونيتسك وزابوروجيه وخيرسون.

روسيا تُعلّق على فرضية انضمام أوكرانيا ومولدوفا إلى الاتحاد الأوروبي

صرح نائب رئيس مجلس الأمن الروسي "دميتري مدفيديف"، بأنه إذا تم قبول أوكرانيا ومولدوفا في الاتحاد الأوروبي، فإنهما "ستستنزفان وتنهكان" أوروبا بسرعة، حسبما أفادت وسائل إعلام روسية، مساء اليوم الأربعاء.

ووفقًا لمدفيديف فإن الدول الجديدة، بعد أن تصبح أعضاء في الاتحاد الأوروبي، ستتحول إلى "عالة" على الدول الأوروبية لعقود من الزمن.

وأضاف أن رعاية الاتحاد الأوروبي لدولة مثل أوكرانيا بها "سوف يصاحبه إضعاف كامل للاتحاد، وتشويه سمعة اليورو، وغير ذلك من الأمراض السيئة".

تُجدر الإشارة إلى أن المفوضية الأوروبية أوصت اليوم الأربعاء، بأن يبدأ مجلس الاتحاد الأوروبي المفاوضات مع أوكرانيا ومولدوفا بشأن انضمام هذه الدول إلى الاتحاد الأوروبي بشرط استيفاء عدد من الشروط.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، إن التوقيت الفعلي لانضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي يعتمد على تنفيذ الإصلاحات في البلاد.

بدوره علق رئيس الوزراء الأوكراني السابق ميكولا أزاروف، على تصريحات المفوضية الأوروبية وقال إن الولايات المتحدة والغرب مستعدان لتقديم وعود لأوكرانيا بأي شيء لإطالة أمد الصراع مع روسيا.