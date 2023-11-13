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شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق مؤتمر تحالف الأحزاب فى المنيا لتأييد المرشح عبدالفتاح السيسى (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر
وأضاف أمين التنظيم أن المؤتمر يهدف إلى حشد أعضاء الحزب والمواطنين للوقوف خلف المرشح عبد الفتاح السيسى، وذلك لاستكمال مسيرة البناء والنهوض بمصرنا الحبيبة وحثهم على المشاركة فى التصويت فى العملية الانتخابية.
جاء ذلك بحضور الدكتور ممدوح عبد الحكيم رئيس الحزب، واللواء رؤوف امين حزب الحركة الوطنية بالمنيا، وصلاح السيد أمين عام حزب التحرير باسيوط، واللواء دكتور طارق أحمد مفتاح أمين عام التحالف الوطنى لمحافظة المنيا، واللواء أحمد جاد مساعد رئيس حزب التحرير المصرى، والقس شاكر عبده ممثل أمانة سوهاج وجنوب الصعيد والرائد عبد الجواد مراسى أمين عام الحزب بايتاى البارود، وسيد عبد العزيز نائب أمين عام الحزب باسيوط.
مؤتمر تحالف الأحزاب المصرية لتأييد المرشح عبد الفتاح السيسى
مؤتمر تأييد المرشح عبد الفتاح السيسى
جانب من المؤتمر
جانب من مؤتمر تحالف الأحزاب المصرية فى المنيا
خلال-مؤتمر-تحالف-الأحزاب-بالمنيا
مؤتمر-تحالف-الاحزاب-المصرية-بالمنيا-(1)
مؤتمر-تحالف-الاحزاب-المصرية-بالمنيا-(2)
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