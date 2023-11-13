شكرا لقرائتكم خبر عن أفريقية النواب: كلمة الرئيس السيسى بالقمة العربية الإسلامية تاريخية وحاسمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصف الدكتور شريف الجبلى رئيس لجنة الشئون الافريقية بمجلس النواب، كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى أمام القمة العربية الإسلامية المشتركة بالرياض بالتاريخية والحاسمة، مؤكداً أنها وضعت المجتمع الدولى أمام مسئولياته لمواجهة الاعتداءات الاسرائيلية الوحشية ضد الفلسطينيين.

وأشاد " الجبلى " بالتأكيد الواضح من الرئيس السيسى بإدانة مصر لاستهداف وقتل وترويع جميع المدنيين من الجانبين الفلسطينى والإسرائيلى وجميع الأعمال المنافية للقانون الدولى، والقانون الدولى الإنسانى وأن سياسات العقاب الجماعى لأهالى غزة، من قتل وحصار وتهجير قسرى غير مقبولة ولا يمكن تبريرها بالدفاع عن النفس ولا بأية دعاوى أخرى وينبغى وقفها على الفور.

وطالب الدكتور شريف الجبلى من المجتمع الدولي الاسراع فى تنفيذ المطالب الـ 6 التى طرحها الرئيس السيسى فى كلمته وفى مقدمتها الوقف الفورى والمستدام لإطلاق النار فى القطاع بلا قيد أو شرط ووقف كافة الممارسات.. التى تستهدف التهجير القسرى للفلسطينيين إلى أى مكان داخل أو خارج أرضهم واضطلاع المجتمع الدولى بمسئوليته لضمان أمن المدنيين الأبرياء، وتحمل إسرائيل مسئوليتها الدولية باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال والتوصل إلى صيغة لتسوية الصراع، بناء على حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.. على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها "القدس الشرقية اضافة الى

وثمن مطالبة الرئيس السيسى بإجراء تحقيق دولى فى كل ما تم ارتكابه من انتهاكات ضد القانون الدولــي، مشيدا بتحديد مصر مرارا وتكرارا من مغبة السياسات الأحادية ومن أن التخاذل عن وقف الحرب فى غزة.. ينذر بتوسع المواجهات العسكرية فى المنطقة وأنه مهما كانت محاولات ضبط النفس فإن طول أمد الاعتداءات، وقسوتها غير المسبوقة كفيلان بتغيير المعادلة وحساباتها بين ليلة وضحاها مؤكداً على ضرورة أن يقوم المجتمع الدولى بصفة عامة والولايات المتحدة الاميركية بصفة خاصة بالضغط على إسرائيل لاجبارها على الوقف الفورى للاعتداءات والمجازر البشرية ضد الشعب الفلسطينى الأعزل.