ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية إن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي صدق على خطة دفاع وهجوم للجبهة الشمالية واوعز بالجاهزية لكافة وحدات قوات الجيش.

كانت هذه تفاصيل خبر الجيش الإسرائيلي يُصدق على خطة دفاع وهجوم بالجبهة الشمالية ويرفع الجاهزية بكافة الوحدات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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