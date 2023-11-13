اشار المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية الى انه "بشكل عام لدينا معلومات أن حماس تستخدم مستشفيات، لكن ليس لدينا معلومات محددة".
واوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية "إن كانت حماس في حاجة إلى الوقود فعليها أن تقبل بما توفره إسرائيل من وقود".
كانت هذه تفاصيل خبر الخارجية الأميركية: إن كانت حماس في حاجة إلى الوقود فعليها أن تقبل بما توفره إسرائيل من وقود لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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