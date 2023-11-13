اشار المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية الى انه "بشكل عام لدينا معلومات أن حماس تستخدم مستشفيات، لكن ليس لدينا معلومات محددة".

واوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية "إن كانت حماس في حاجة إلى الوقود فعليها أن تقبل بما توفره إسرائيل من وقود".