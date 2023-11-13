وزير الخارجية الاسرائيلي: أمامنا اسبوعان او ثلاثة في غزة قبل أن يتنامى الضغط الدولي بشكل فعلي

رأى وزير الخارجية الاسرائيلي ايلي كوهين أن الضغط الدولي على اسرائيل سيزداد بالنسبة الى العمليات العسكرية في قطاع غزة.

واوضح كوهين بحسب تصريحات نقلها المتحدث باسمه، "أمامنا اسبوعان او ثلاثة قبل أن يتنامى الضغط الدولي في شكل فعلي، لكن وزارة الخارجية تجهد لتوسيع هامش المشروعية، والمعارك ستتواصل طالما كان ذلك ضروريا".

بعد اكثر من خمسة اسابيع من اندلاع الحرب في غزة، تكثف المنظمات الانسانية دعواتها الى وقف لاطلاق النار في قطاع غزة، ودعا المفوض الاوروبي للمساعدة الانسانية يانيز ليناركيتش اسرائيل الاثنين، الى التزام هدنات انسانية "ذات مغزى" في حربها على حماس.

من جهته، شدد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الاوروبي جوزيب بوريل على ضرورة ان تكون هذه الهدنات "فورية" بهدف ضمان ايصال المساعدة الانسانية، وخصوصا الوقود للمستشفيات.