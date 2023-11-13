4 انفجارات تهز مدينة تل أبيب بعد دفعة صاروخية استهدفت مناطق واسعة في وسط إسرائيل

سمع دوي 4 انفجارات هزت مدينة تل أبيب بعد دفعة صاروخية استهدفت مناطق واسعة في وسط إسرائيل. وفي السياق، اعلنت كتائب "القسام" بانها قصفت تل أبيب برشقة صاروخية رداً على المجازر الصهيونية بحق المدنيين. الى ذلك، اعلنت الشرطة الإسرائيلية بانها تقوم بإجراء عمليات مسح مكثفة من أجل تحديد مواقع سقوط صواريخ في منطقة تل أبيب.

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