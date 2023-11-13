اسامة حمدان: وصلنا الى صيغة مقبولة حول المفاوضات غير المباشرة مع إسرائيل لكنها تراجعت عن تطبيق

أشار القيادي في حركة "حماس" أسامة حمدان، الى أننا "وصلنا الى صيغة مقبولة حول المفاوضات غير المباشرة مع الاحتلال لكنه تراجع عن تطبيق".

ولفت حمدان، الى أننا "يجب ان تبقى الممرات الإنسانية قائمة للسماح بادخال المساعدات الى قطاع غزة لا للتهجير منه ولن نتدخل بتوزيعها لذا طلبنا ان تستلمها الجهات الدولية"، مضيفاً "هذه المعركة قدمت القضية الفلسطينية وكشفت سوءة مفاوضات التسوية".

وشدد على أنه "لدى حماس أسرى عسكريون لا مجال عن الحديث بخصوصهم الا بصفقه تبادل، وهناك نموذج بطولي في القطاع الصحي رغم كل التهديدات والصعوبات".