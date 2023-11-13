الصحة الروسية: جميع المواطنين الروس الذين تم إجلاؤهم عن غزة بحالة صحية جيدة

أعلنت وزارة الصحة الروسية أن "جميع المواطنين الروس الـ70 الذين تم إجلاؤهم عن غزة في حالة صحية جيدة، تخولهم مغادرة القاهرة إلى موسكو".
ووذكرت الصحة الروسية، في بيان، أن "متخصصين من المركز الفيدرالي لطب الكوارث التابع لوزارة الصحة الروسية قاموا بفحص 70 مواطنا روسيا تم إجلاؤهم من قطاع غزة، من بينهم امرأة حامل و27 طفلا، خمسة منهم أقل من 3 سنوات، وأصغرهم 3 أشهر والجميع بحالة جيدة وتم السماح لهم بالسفر على رحلة القاهرة-موسكو".
ووصلت المجموعة الأولى من المواطنين الروس إلى القاهرة بعد أن تم إجلاؤهم عبر معبر رفح البري الحدودي بين مصر وقطاع غزة، وكان في استقبالهم فريق من وزارة الطوارئ الروسية.
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