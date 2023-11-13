إنفجار دموع المذيع وضيفته على الهواء .. تفاصيل إستشهاد مصور قناة القاهرة الإخبارية في غزة

الشارقة - اميمة ياسر - أعلنت قناة "القاهرة الإخبارية" مقــ ــتل مصورها المكلف بتغطية أحداث غزة، وما يشهده محيط مستشفى الشفاء حصرا.

وكتب رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أحمد الطاهري عبر "فيسبوك": "أول إمبارح فقدنا البث في محيط مستشفى الشفاء بقطاع غزة وانقطع الاتصال مع طاقمنا.

علمت الآن بنبأ استشهاد المصور وإصابة زميل آخر ولا حول ولا قوة إلا بالله".

وشهدت تغطية قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الاثنين، بكاء الإعلامي محمد عبيد على الهواء متأثرًا باستشهاد أحد أفراد أطقم القناة بقطاع غزة وإصابة آخر بإصابات شديدة، وبكت أيضًا ضيفته من رام الله، الدكتورة تمارا حداد الكاتبة والباحثة السياسية.

وكان المكتب الإعلامي الحكومي في غزة قد أعلن أن عدد الصحفيين الذين قتـ ـلوا منذ بدء القصـ ـف الإسرائيلي وصل إلى 46.

من جهتها أفادت لجنة حماية الصحفيين بأن حـ ـرب إسرائيل على غزة هي الأكثر دمـ ـوية بالنسبة للصحفيين في العالم منذ أكثر من 30 عاما.