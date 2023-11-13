أثناء مداهمة أحد الأنفاق المفخخة ..مقتل ممثل إسرائيلي خلال اشتباكات غزة

الشارقة - اميمة ياسر - أعلن فريق عمل المسلسل الإسرائيلي "Fauda" عن مقتل الممثل ومدير الإنتاج الإسرائيلي، ماتان مئير خلال اشتباك القوات الإسرائيلية مع حركة حماس في غزة يوم السبت الماضي وذلك عبر الصفحة الرسمية للمسلسل على "انستجرام".

وأكد موقع "Times of Israel" أن "ماتان ميير" قتل برفقة عدد من الجنود الإسرائيليين خلال اشتباكهم مع قوات من حركة حماس في جنوب غزة أثناء مداهمة أحد الأنفاق المفخخة.

ونشرت الصفحة الرسمية للمسلسل على "انستجرام" صورة لمدير الإنتاج الإسرائيلي وعلقت على مقتله قائلة: "نشعر بحزن شديد عندما نعلن أن أحد أفراد عائلة مسلسل فوضى ماتان مئير قتل أثناء الاشتباكات في غزة، كان ماتان جزء لا يتجزأ من طاقم العمل طوال مواسمه الأربعة، لقد شعر فريق العمل بأكمله بحزن شديد بسبب هذه الخسارة المأساوية، نود أن نتقدم بتعازينا لعائلة ماتان وأصدقائه. قد ترقد روحه في سلام".

وشارك الممثل الإسرائيلي ماتان مئير بعدد من الأعمال التلفزيونية الإسرائيلية كان أشهرها مسلسل "Magpie" عام 2019.