شكرا لقرائتكم خبر عن إيلون ماسك: أوروبا تتجه نحو حرب أهلية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشف الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، أنه يعتقد أن أوروبا في طريقها للدخول في حرب أهلية، بسبب الأحداث السياسية التي تجري بها.

وتفاعل ماسك مع تغريدة نشرها أحد حسابات منصة إكس المملوكة له، عن مقطع فيديو لاشتباكات وقعت في العاصمة البريطانية، قال ناشرها إنها لقطات من بين الوطنيين البريطانيين والمهاجرين في لندن.

وكتب صاحب الحساب معلقًا على الاشتباكات «لقد أراد الساسة الفاسدون في الاتحاد الأوروبي الفوضى، وقد حصلوا عليها»، ليرد إيلون ماسك قائلًا «يبدو أن أوروبا تتجه نحو حرب أهلية».

وجاء تعليق إيلون ماسك تزامناً مع مرور العديد من الدول الأوروبية بأزمات تتعلق بالأعداد الكبيرة للمهاجرين الشرعيين وغير الشرعيين.

وقالت رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني، قبل أيام، إن بلادها ستبني مركزين في ألبانيا لاستضافة عشرات الآلاف من المهاجرين غير الشرعيين، حتى تنتهي من فحص طلبات هجرتهم إلى إيطاليا.

وأكدت أن المركزين سيتم بناؤهما في ميناء شينغجين ومنطقة جادير، وتتحمل إيطاليا كافة التكاليف، فيما ستقوم ألبانيا بتوفير أفراد الأمن وضباط الشرطة.