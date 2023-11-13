شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف إلى «لاءات وضرورات» أمريكا الخمس حول غزة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تواصل الولايات المتحدة دعم إسرائيل في عمليتها العسكرية على قطاع غزة، التي بدأت في أعقاب هجوم حركة حماس الكبير على مستوطنات غلاف قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي، ووضعت واشنطن رؤية لما بعد العملية، التي تأمل من خلالها بإنهاء حكم حماس في القطاع.

لأجل ذلك، تضغط الولايات المتحدة على إسرائيل من أجل الحصول على «التزامات» بشأن مرحلة «ما بعد حماس». وقدّم وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، خلال وجوده في طوكيو، ما وصفتها صحيفة «وول ستريت جورنال» ب«اللاءات الخمس»: «لا للتهجير القسري للفلسطينيين من غزة، لا لاستخدام غزة كمنصة للإرهاب، لا لإعادة احتلال غزة بعد انتهاء الصراع، لا لحصار غزة، لا لتقليص أراضي غزة»، وفق ما نقلت «سكاي نيوز عربية».

وأضافت الصحيفة أن بايدن اتبع «لاءاته» الخمس بثلاث «ضرورات»: «الطريق إلى السلام يجب أن يشمل أصوات الشعب الفلسطيني، ويجب أن يشمل حكماً بقيادة فلسطينية وقطاع غزة موحد مع الضفة الغربية، ويجب أن يؤدي إلى عيش الإسرائيليين والفلسطينيين جنباً إلى جنب في دولهم الخاصة، مع التمتع بمعايير متساوية من الأمن والحرية والفرص والكرامة».

وأبرز المصدر أن وزير الخارجية الأمريكي اعترف أيضاً بأنه قد تكون هناك الحاجة لفترة انتقالية معينة بعد نهاية الصراع، حيث تتولى إسرائيل زمام الأمور، مضيفاً: «وهذا في الأساس ما قاله رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو».

وكان نتنياهو ذكر في حديثه لقناة «آيه.بي.سي نيوز» أن إسرائيل ستتولى مسؤولية الأمن في غزة «إلى أجل غير مسمى».

وتأتي هذه الأحاديث، في الوقت الذي تقول فيه «وول ستريت جورنال»: إن السلطة الفلسطينية قد لا تكون قادرة على السيطرة على غزة. وخلال لقائه بلينكن الأحد الماضي، ربط الرئيس الفلسطيني محمود عباس عودة السلطة الفلسطينية لإدارة قطاع غزة ب«حل سياسي شامل» للنزاع. كما ذكرت الصحيفة أن «قوة الأمم المتحدة لن يكون بمقدورها كذلك الحفاظ على السلام، لأن الفكرة فشلت في المنطقة».