شكرا لقرائتكم خبر عن مطالبة للحكومة التايلاندية بإقرار قانون يحد من تلوث الهواء والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بانكوك - أ.ف.ب

قدمت مجموعة من الناشطين البيئيين، الاثنين، عريضة للحكومة التايلاندية، طالبتها فيها بالتعجيل في إقرار قانون لتحسين جودة الهواء قبل أسابيع من البداية المتوقعة لموسم تلوث الهواء.

وقدّمت «شبكة من أجل هواء نظيف» التي تضمّ باحثين وناشطين صيغة مقترحة لقانون في هذا الشأن مرفقة برسالة مفتوحة تدعو رئيس الوزراء سريثا تافيسين إلى التحرك بسرعة، للحد من «الألم والمعاناة التي يتعرض لها الشعب التايلاندي».

واعتبرت الشبكة في رسالتها أن «الجهات الحكومية المعنية عاجزة عن إدارة المشكلة بفاعلية»، منتقدة غياب التنسيق بين مختلف أجهزة الدولة. ولاحظت أن «أجهزة الدولة عالقة بشكل دائم في حلقة مفرغة، ولا يهمها سوى عواقب المشكلة».

وأفادت السلطات الصحية، بأن أكثر من مليوني تايلاندي راجعوا طبيباً خلال السنة الجارية؛ بسبب مشاكل صحية مرتبطة بتلوث الهواء. ومن المقرر أن تنظر الحكومة الائتلافية بقيادة سريتا تافيسين خلال تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري في مشروع قانون لمكافحة تلوث الهواء.

ورأت الشبكة أن حظوظ إقرار البرلمان مشروع القانون قليلة ما لم يحظ بدعم الحكومة.

ويُغرق تلوث الهواء العاصمة بانكوك ومناطق بأكملها في المملكة في سحابة سامة كثيفة من «الضباب الدخاني» من كانون الأول/ ديسمبر إلى شباط/ فبراير، في ذروة الموسم السياحي. ويسهم الدخان الناتج عن الأعشاب وبقايا الأشجار التي يحرقها المزارعون، والانبعاثات الصادرة عن المركبات والصناعات الثقيلة، في تدهور نوعية الهواء الذي يتفاقم سنة بعد سنة لفترات تزداد طولاً.

ووعدت السلطات بالتحرك بعدما بلغ تركُّز الجسيمات الدقيقة في هواء العاصمة ذروته في تشرين الأول/ أكتوبر.