شكرا لقرائتكم خبر 18 متهما في قضية هروب الإرهابيين بتونس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تواصلت التحقيقات في قضية هروب 5 إرهابيين من سجن المرناقية الذي يعد من أعتى السجون التونسية، وقالت مصادر مطلعة «إن التحقيقات أثبتت أنه تم حتى الآن توقيف 18 من أعوان وكوادر مصلحة السجون في تونس من أجل جرائم ذات صبغة إرهابية».

وبحسب المصادر ذاتها يواجه هؤلاء الأشخاص تهمة تسهيل عملية هروب الإرهابيين، وأشارت ذات المصادر بأن هؤلاء الإرهابيين من أخطر المساجين في المرناقية وكانوا يقبعون في زنازين انفرادية وعملية تهريبهم تدخل في خانة الاختراقات الإخوانية المتواصلة داخل مفاصل الدولة التونسية.

وقالت «إنه من أدبيات هذه الجماعات، أن الهروب من السجون هو استراتيجية لديها، تحت شعاري فك العاني وهدم الأسوار، وحسب المعطيات ذاتها، وبانتهاء آجال الاحتفاظ بالموقوفين الـ18، ينتظر إحالتهم إلى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب».

ومنذ أسبوع، ألقت قوات مكافحة الإرهاب القبض، على 5 سجناء فروا من سجن المرناقية، غربي العاصمة التونسية، فجر يوم 31 أكتوبر الماضي.

وتم القبض على 4 إرهابيين في منطقة رواد، القريبة من العاصمة، فيما تم القبض على العنصر الخامس، في منطقة حي التضامن غربي العاصمة، من قبل مواطنين تونسيين.

والإرهابيون الخمسة الذين تم القبض عليهم هم: نادر الغانمي، وعامر البلعزي، ورائد التواتي، وأحمد المالكي الملقب بـ«الصومالي»، وعلاء الدين الغزواني.