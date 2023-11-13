شكرا لقرائتكم خبر عن قواعد جديدة لطلب تأشيرة الـ "شنغن" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن المجلس الأوروبي في بروكسل اعتماده قواعد جديدة تسمح للأشخاص الذين يخططون للسفر إلى منطقة "شنغن" بالتقدم عبر الإنترنت للحصول على التأشيرة.

وستنشئ اللوائح الجديدة منصة طلب تأشيرة الاتحاد الأوروبي، ومع استثناءات قليلة، ستقدم طلبات الحصول على تأشيرات "شنغن" من خلال تلك المنصة.

تأشيرة "شنغن" عبر الإنترنت

وسيتمكن طالبو التأشيرة من إدخال جميع البيانات ذات الصلة، وتحميل نسخ إلكترونية من وثائق سفرهم والوثائق الداعمة، ودفع رسوم التأشيرة.

وأوضح المجلس الأوربي إن الإجراءات تجعل الحضور الشخصي في القنصليات زائدًا عن الحاجة، ومن حيث المبدأ، سيكون الحضور الشخصي ضروريًا فقط للمتقدمين لأول مرة، والأشخاص الذين لم تعد بياناتهم البيومترية صالحة والأشخاص الذين لديهم وثيقة سفر جديدة.

كيفية الحصول على تأشيرة الدول الأوروبية

وسيُسْتَبْدَل ملصق التأشيرة الحالي برمز شريطي موقع بشكل مشفر، وسيُحَدَّد تاريخ تطبيق القواعد الجديدة عند الانتهاء من العمل الفني على منصة التأشيرة والتأشيرة الرقمية.

ومنطقة "شنغن" هي منطقة تضم 27 دولة أوروبية ألغت العديد من أنواع ضوابط الحدود الداخلية.