الغرب يواصل دعم أوكرانيا ببرامج التدريب القتالي

يواصل حلفاء أوكرانيا برامج التدريب القتالي، التي أعدت عشرات الآلاف من الأوكرانيين للمعركة على الخطوط الأمامية ضد روسيا. ومع دخول الغزو الروسي فصل الشتاء الثاني واستمرار تزايد الخسائر البشرية -التي تقدر بالفعل بمئات الآلاف- في كلا الجانبين، فإن برامج التدريب القتالي التي يقدمها حلفاء أوكرانيا تساعدها على الصمود وتزيد من احتمالات تحقيق النصر. ومن خلال الاستمرار في إعداد القوات الأوكرانية للمعركة، يثبت أنصار أوكرانيا التزامهم بوعودهم على المدى الطويل.

جنود أوكرانيا

وفرنسا في طريقها لتدريب 7000 أوكراني هذا العام -بعضهم في بولندا، والبعض الآخر في القواعد الفرنسية- كجزء من مهمة المساعدة العسكرية للاتحاد الأوروبي لأوكرانيا التي انطلقت قبل عام من هذا الأسبوع. وكان الهدف الأولي لبعثة الاتحاد الأوروبي هو تدريب 15 ألف جندي، لكنه تجاوز هذا الهدف بكثير ويتوقع الآن أن يصل إلى 35 ألف جندي بحلول نهاية هذا العام. وتقول مفوضية الاتحاد الأوروبي، إن جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة، باستثناء ثلاث، إضافة إلى النرويج غير الأعضاء، قدمت دورات تدريبية أو مدربين. ويقول البنتاجون، إن الولايات المتحدة دربت نحو 18 ألف جندي، معظمهم في ألمانيا، إضافة إلى ألف آخرين في طور الإعداد. وفي بريطانيا، تعلم 30 ألف جندي الخدمة العسكرية خلال الأشهر الـ17 الماضية، وهو برنامج تدريب تقول حكومة المملكة المتحدة إنه غير مسبوق منذ الحرب العالمية الثانية.

المعرفة العسكرية

وإضافة إلى التدريب الأساسي على الأسلحة والإسعافات الأولية في ساحة المعركة وغيرها من المهارات، ينقل المدربون أيضًا المعرفة العسكرية المتخصصة، بدءًا من إزالة الألغام وشن هجمات محمولة بالمياه على متن قوارب صغيرة إلى إصلاح المعدات وتدريب الضباط وحتى مساعدة القساوسة العسكريين الأوكرانيين.

ومع عودتهم إلى أوكرانيا بعد أيام فقط، كانت كآبة المستقبل الذي ينتظر المتدربين في القاعدة الفرنسية واضحة في نظرات الرجال الحازمة وغير المبتسمة.

تطوير المخططات

وقال كبير ضباط التدريب الفرنسيين إن أوكرانيا تتطلع إلى فرنسا للحصول على تكتيكات ومعرفة يمكن أن تساعد قواتها على اختراق الدفاعات الروسية.

وأضاف: «يمكن للمرء أن يرى بوضوح في أوكرانيا أن خط المواجهة متجمد نسبياً، مع وجود طرفين متحاربين يستخدمان عقائد متشابهة». «لذا، فإن أحد المفاتيح التي يتم البحث عنها اليوم في محاولة كسر هذا الجمود هو محاولة تطوير مخططات مناورة يمكن أن تزعج الخصم بل وتهزه».

تدريب جنود أوكرانيا

فرنسا: في طريقها لتدريب 7000 أوكراني هذا العام

الاتحاد الأوروبي: قام بتدريب ما يصل إلى 35 ألف جندي

الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي: 24 دولة منهم قدموا دورات تدريبية أو مدربين.

الولايات المتحدة: دربت نحو 18 ألف جندي، معظمهم في ألمانيا، إضافة إلى ألف آخرين في طور الإعداد.

بريطانيا: علمت 30 ألف جندي الخدمة العسكرية خلال الأشهر الـ17 الماضية