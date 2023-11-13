تونس.. السلاحف البحرية المهددة بالانقراض تحصد حياة ثانية

ياسر رشاد - القاهرة - روز تتوجه إلى البحر في شرق تونس، لقد تركت هذه السلحفاة البالغة من العمر عشرين عاما مكانا فريدا في المغرب العربي يوفر فرصة ثانية لجنسها المهدد بالصيد الجائر والتلوث وتغير المناخ.

منذ أكثر من شهر، علقت في شباك الصيد قبل نقلها إلى "مركز الإسعافات الأولية للسلاحف البحرية" في صفاقس (وسط شرق تونس)، وهي عضو في برنامج "Life Med Turtles" الأوروبي، وهو واحد من اثنين من نوعه في تونس إلى جانب واحد في المنستير (شرق تونس).

في شمال أفريقيا، هذه هي مرافق الرعاية الوحيدة للسلاحف ضخمة الرأس، أو Caretta Caretta باسمها العلمي، وهي الأنواع الأكثر انتشارا في البحر الأبيض المتوسط وواحدة من أكثر الأنواع عرضة للخطر.

بالإضافة إلى رعاية السلاحف المصابة ، والتي ، مثل روز ، يمكن أن تبقى هناك لمدة شهر أو أكثر ، يستخدم المركز منارات لتتبع تحركات هجرتها ، ويسعى جاهدا لرفع مستوى الوعي بين السكان المحليين في خليج قابس ، الذين يعتمدون على صيد الأسماك.

"من قبل ، كنا جاهلين. أكل الناس (السلاحف) ، واستخدموها للسحر أو كدواء. واليوم، وبفضل وعي الصيادين، أصبح لديها فرصة أفضل للبقاء على قيد الحياة وحماية نظامنا البيئي"، يوضح حمادي داهش، وهو صياد يبلغ من العمر 29 عاما، وهو يشاهد ربيبته روز، التي أنقذها في سبتمبر، تسبح بعيدا عن الشاطئ.

- عالق في الفخ -

يتم صيد ما لا يقل عن 10,000 كاريتا كاريتا كل عام في شباك الصيادين في خليج قابس، وهي علامة على الوجود القوي لهذا النوع في المنطقة، على الرغم من النشاط الصناعي والكيميائي المكثف.

وقد كشف برنامج السلاحف المتوسطية، الذي يغطي خمسة بلدان متوسطية (ألبانيا وإيطاليا وإسبانيا وتونس وتركيا)، عن معدل وفيات مرتفع للغاية يبلغ 70٪، مرتبط بالشباك الخيشومية - المعلقة عموديا من العوامات - حيث تصبح السلاحف محاصرة.

الآن، في مركز الرعاية في صفاقس، غالبا ما يكون الصيادون هم الذين يجلبون كاريتا كاريتا المصابة، التي يمكن التعرف عليها من خلال رؤوسهم الضخمة.

يأخذ البعض أسماء رجال الإنقاذ، مثل حمادي، وهو ذكر يبلغ وزنه 46 كيلوغراما يزيد عمره عن 20 عاما، وقد وصل للتو، أو أيوب، وهي سلحفاة صغيرة هشة، يطعمها مقدمو الرعاية بالمحاقن.

منذ إنشاء المركز في صيف عام 2021 ، تم علاج ما يقرب من 80 سلحفاة هنا قبل إطلاقها مرة أخرى في البحر ، كما يوضح عماد الجريبي ، رئيس مركز الإسعافات الأولية.

"نأخذ عينات للبحث العلمي ونعالج السلاحف لحمايتها. ثم نعيدهم إلى بيئتهم الطبيعية".

ووفقا له ، فإن المركز له ثلاثة أهداف: الحماية والبحث والتوعية ، وهذا هو السبب في أنه "مفتوح للجميع ، الباحثين ، طلاب المدارس الثانوية والجامعات".

- ضار بالصحة -

في عطلة نهاية الأسبوع هذه، تشارك ملاك مورالي، وهي أم تبلغ من العمر 30 عاما، مع طفليها في حملة توعية ينظمها السيد الجريبي.

"في كل مرة يسمع فيها أنه ستكون هناك سلاحف ، يريد أن يأتي ويلتقط الصور ويتعلم أشياء جديدة" ، تشير ملاك ، في إشارة إلى طفلها الصغير الذي يصور روز من كل زاوية.

وبفضل هذه الحملة، علمت ملك أن لحم السلاحف "ضار" بالصحة. تقول: "اعتدنا أن نقول إنه بمجرد طهيها ، كان الأمر جيدا ، لكن العكس هو الصحيح".

بسبب التلوث الشديد لموائلها ، تمتص Caretta Caretta المعادن السامة مثل الزئبق ، والتي يمكن أن تضر بصحة الإنسان.

كما أن السلاحف مهددة بشدة بالتلوث البلاستيكي، "لأنها تخطئ في اعتبار الأكياس البلاستيكية قناديل البحر"، التي تحبها، وفقا لحامد ملاط، الباحث في علم الأحياء البحرية.

ويوضح حامد ملاط أن الاحتباس الحراري، وارتفاع درجات حرارة البحر الذي يصاحبه، يمثل أيضا تهديدا خطيرا، "ليس أقله الخلل الذي يسببه في نسبة جنس السلاحف".

وفقا لدراسة أجرتها الخدمة الوطنية للمحيطات (الولايات المتحدة الأمريكية) ، إذا احتضنت سلحفاة بيضها أقل من 27.7 درجة مئوية ، فإنها ستنتج أيضا ذكورا ، ولكن فوق 31 درجة مئوية ، فإنها ستضع الإناث فقط ، مع خطر انقراض الأنواع.