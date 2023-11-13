كينيا.. الدول تتفاوض على شروط معاهدة البلاستيك في نيروبي

ياسر رشاد - القاهرة - بدأت أحدث المفاوضات نحو معاهدة عالمية لمكافحة التلوث البلاستيكي في نيروبي، يوم الاثنين ، مع توقع حدوث توترات حيث تتصارع الدول حول ما يجب تضمينه في الاتفاقية.

واتفقت نحو 175 دولة العام الماضي على إبرام معاهدة للأمم المتحدة بحلول عام 2024 لمعالجة التلوث البلاستيكي للمحيطات، والطفو في الغلاف الجوي، والتسلل إلى أجساد الحيوانات والبشر.

في حين أن هناك إجماعا واسعا على الحاجة إلى معاهدة ، إلا أن هناك آراء مختلفة جدا حول ما ينبغي أن يكون فيها.

ومع افتتاح المحادثات رسميا، حذر غوستافو ميزا كوادرا فيلاسكيز، رئيس لجنة التفاوض الحكومية الدولية التابعة للمنتدى، من أن التلوث البلاستيكي يشكل "تهديدا مباشرا لبيئتنا وصحة الإنسان والتوازن الدقيق لكوكبنا".

وقال: "لدينا القوة الجماعية لتغيير هذا المسار". واجتمع المفاوضون مرتين بالفعل لكن المحادثات التي تجري في الفترة من 13 إلى 19 نوفمبر تشرين الثاني هي الأولى التي تدرس مسودة نص للمعاهدة نشرت في سبتمبر أيلول والخيارات السياسية التي تتضمنها.

ودعت نحو 60 دولة يطلق عليها اسم "الطموح العالي" إلى وضع قواعد ملزمة للحد من استخدام وإنتاج البلاستيك المصنوع من الوقود الأحفوري وهو إجراء تدعمه العديد من جماعات البيئة.

إنه ليس موقفا مشتركا بين العديد من الاقتصادات المنتجة للبلاستيك ، بما في ذلك الولايات المتحدة ، التي فضلت منذ فترة طويلة التركيز على إعادة التدوير والابتكار وإدارة النفايات بشكل أفضل.

وستشكل المسودة التي تعرض مختلف السبل للمضي قدما الأساس للمداولات عالية المخاطر في مقر برنامج الأمم المتحدة للبيئة في نيروبي.

مع تسجيل أكثر من 2000 مندوب ، ودعاة من مجموعات البيئة والبلاستيك أيضا في الغرفة ، من المتوقع أن تصبح المفاوضات ساخنة مع التوصل إلى التفاصيل.

وتظاهر مئات من نشطاء المناخ وهم يلوحون بلافتات كتب عليها "أزمة البلاستيك = أزمة المناخ" يوم السبت في نيروبي داعين إلى تركيز المحادثات على خفض كمية البلاستيك المنتجة.

وصف الرئيس الكيني ويليام روتو التلوث البلاستيكي بأنه "تهديد وجودي للحياة والإنسانية وكل شيء بينهما".

"للتعامل مع التلوث البلاستيكي ، يجب أن تتغير البشرية. يجب أن نغير الطريقة التي نستهلك، والطريقة التي ننتج بها، وكيف نتخلص من نفاياتنا".

- دعوة للاستعجال -

ويأتي الاجتماع لمناقشة مستقبل البلاستيك قبل محادثات المناخ الحاسمة في الإمارات العربية المتحدة الغنية بالنفط في وقت لاحق من هذا الشهر ، حيث من المقرر أن تهيمن المناقشات حول الوقود الأحفوري وانبعاثاته المسببة لتسخين الكوكب على جدول الأعمال.

كما هو الحال في مفاوضات الأمم المتحدة بشأن المناخ والتنوع البيولوجي ، يعد التمويل نقطة توتر رئيسية في محادثات البلاستيك.

تاريخيا، تسببت الاقتصادات الغنية في تلويث أكثر - ولسنوات صدرت القمامة لإعادة تدويرها إلى الدول الفقيرة، حيث غالبا ما ينتهي بها المطاف في البيئة.

تشعر بعض الدول النامية بالقلق إزاء القواعد التي قد تضع عبئا كبيرا على اقتصاداتها.

وتقول جماعات بيئية إن قوة المعاهدة تعتمد على ما إذا كانت الحكومات ستلتزم بالحد من إنتاج البلاستيك وخفضه تدريجيا.

تضاعف إنتاج البلاستيك في 20 عاما وفي عام 2019 ، تم تصنيع ما مجموعه 460 مليون طن من المواد ، وفقا لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

على الرغم من الوعي المتزايد بالمشكلة المحيطة بالبلاستيك ، وفقا للاتجاهات الحالية ، يمكن أن يتضاعف الإنتاج ثلاث مرات مرة أخرى بحلول عام 2060 دون اتخاذ إجراء.

يتم التخلص من حوالي ثلثي النفايات البلاستيكية بعد استخدامها مرة واحدة فقط أو عدة مرات ، ويتم إعادة تدوير أقل من 10 في المائة ، مع إلقاء ملايين الأطنان في البيئة أو حرقها بشكل غير صحيح.

واجتماع نيروبي هو الثالث من خمس جلسات في عملية سريعة تهدف إلى اختتام المفاوضات العام المقبل حتى يمكن اعتماد المعاهدة بحلول منتصف عام 2025.

ويقول نشطاء إن المندوبين في نيروبي يجب أن يحرزوا تقدما كبيرا للبقاء على المسار الصحيح وحذروا من المناقشات التي تستغرق وقتا طويلا بشأن المسائل الإجرائية التي تسببت في خلافات في المحادثات الأخيرة في باريس في يونيو حزيران.