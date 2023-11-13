نجاح مهرجان نيجي نيجي في أوغندا وسط مخاوف عالمية بشأن السفر

ياسر رشاد - القاهرة - بغض النظر عن تحذيرات السفر الصادرة عن الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ، والتي تحذر من التهديدات الإرهابية المحتملة ، أقيم مهرجان Nyege Nyege الشهير في أوغندا خلال عطلة نهاية الأسبوع.

اجتذب هذا التجمع السنوي المرتقب، الذي يقع في منبع النيل الخلاب، جمهورا عالميا متنوعا لم تردعه المخاوف الأمنية.

احتلت العروض والأساليب الثقافية الفريدة في أوغندا مركز الصدارة ، حيث حضر المشاركون من مختلف مناحي الحياة بتحد على الرغم من النصائح الأجنبية.

أصبح المهرجان نقطة التقاء للمئات ، حيث أظهر مرونة الروح البشرية في مواجهة التهديدات الخارجية.

شارك إدوارد ، وهو سائح ، تجربته ، قائلا: "لنكون صادقين تماما ، كنا قلقين بعض الشيء ، لكننا قررنا المجيء على أي حال لأننا حجزنا بالفعل أماكن الإقامة الخاصة بنا وأردنا الذهاب للتجديف أيضا. لذلك قررنا الذهاب في الليلة الأولى للتحقق من الوضع الأمني ، وفوجئنا بالفعل ، كان هناك الكثير من الأمن ".

وصدرت التحذيرات التحذيرية في أعقاب القتل المأساوي لسائحين وسائقهما في حديقة الملكة إليزابيث الوطنية على يد متمردين يشتبه في أنهم من تحالف القوى الديمقراطية. وردا على ذلك، نفذ الرئيس يوري موسيفيني إجراءات أمنية صارمة في مكان المهرجان، مطمئنا الزوار على سلامة البلاد.

وأكد علي اليبهاي، الرئيس التنفيذي ل Talent Africa، على التزام المهرجان بالسلامة، قائلا: "هذا مكان آمن، وهناك الكثير من الأمن، ونحن نتخذ جميع التدابير للتأكد من أنه آمن للغاية، من المدخل إلى الخروج، داخل المعلمات، كل شيء مغطى".

بالإضافة إلى الروعة الثقافية ، وفر الحدث فرصة مربحة للشركات المحلية ، بما في ذلك بائعي المواد الغذائية والراقصين الثقافيين وممثلي الدراما والفنادق ، حيث انغمس المحتفلون في احتفالات بدون توقف لمدة أربعة أيام.

أعرب أحد رواد المهرجان عن سعادتهم قائلا: "إنها المرة الأولى لي في Nyege Nyege ، وأنا هنا لتجربة الثقافة والطعام الغني والموسيقى. البيئة ، الجميع سعداء ويقضون وقتا ممتعا ، ونشعر بالترحيب الشديد في هذا المهرجان ".

المنظمون متفائلون بشأن مستقبل المهرجان ، ويتطلعون إلى مواصلة تعزيز الوحدة وغرس الحيوية في هذا الاحتفال السنوي بالتنوع. لا تقف نيجي نيجي كشهادة على ثراء أوغندا الثقافي فحسب، بل أيضا كرمز للمرونة والفرح المجتمعي الذي يتجاوز الشكوك العالمية.