السعودية تُدين قصف الاحتلال لمقر اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة

ياسر رشاد - القاهرة - أدانت "السعودية"، بأشد العبارات "الاستهداف السافر من قِبل قوات الاحتلال الإسرائيلي لمقر اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة"، مُؤكدة أن ذلك يعد امتدادًا لسلسلة الانتهاكات، حسبما أفادت وسائل إعلام سعودية، مساء اليوم الإثنين.

وقالت وزارة الخارجية السعودية في بيان لها: "أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية بأشد العبارات استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي السافر لمقر اللجنة القطَرية لإعادة إعمار غزة في فلسطين المحتلة، إذ يعد ذلك امتدادا لسلسلة الانتهاكات الإسرائيلية للقوانين والأعراف الدولية كافة".

كما أكدت الوزارة "تضامن المملكة ووقوفها مع دولة قطر الشقيقة ضد هذا الاعتداء السافر"، مجددة "مطالبتها بسرعة وضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته، ووضع حد فوري للانتهاكات التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، ومحاسبتها وفقا للقانون الدولي الإنساني، لما ارتكبته من جرائم بحق المدنيين والمستشفيات والمنشآت الحيوية في قطاع غزة المحاصر".

وقد تعرض مقر اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة إلى أضرار كبيرة جراء قصفه.

هذا ودخلت الحرب على غزة يومها الـ38، حيث يستمر القصف الإسرائيلي للقطاع مع تواصل الاشتباكات في عدة محاور، في ظل كارثة صحية وإنسانية في القطاع، فيما أكد مدير عام المستشفيات في قطاع غزة الدكتور محمد زقوت، تعرض جميع مشافي القطاع لقصف إسرائيلي مستمر، مما تسبب في عجز القطاع الصحي عن تقديم خدماته للجرحى.

أيمن الصفدي يُحذّر من أي مُحاولة لتهجير الفلسطينيين باتجاه الأردن

اعتبر نائب رئيس الوزراء الأردني، وزير الخارجية، "أيمن الصفدي"، أن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي هو من أوجد "حماس"، مُحذرًا من "أي مُحاولة لتهجير الفلسطينيين باتجاه الأردن"، حسبما أفادت وسائل إعلام أردنية، مساء اليوم الإثنين.

وأكد الصفدي لبرنامج "صوت المملكة"، أن "حركة حماس لم توجد الصراع بل الصراع هو من أوجد حماس"، مشددا على أن "حماس فكرة ولا تستطيع قتل فكرة بالقنابل".

وأضاف الصفدي: "العالم يقول إنه ضد حماس، لكن على العالم أن يتذكر أن الحرب لم تبدأ في الـ7 من أكتوبر، وأن الصراع له جذوره"، لافتا إلى أن الأردن "يقول لمن يريد أن يحمي إسرائيل ولمن يريد ألا تتكرر الحروب في المنطقة عليه أن يعالج جذور الصراع، وأساس الصراع هو احتلال غير قانوني همجي".

وتابع الصفدي: "إسرائيل تعمل على تكريس الاحتلال بدل من العمل على إنهائه وفق كل الاتفاقيات والمرجعيات والقوانين الدولية".