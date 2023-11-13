رئيس الوزراء الإيفواري السابق غيوم سورو يعلن نهاية المنفى

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن رئيس الوزراء الإيفواري السابق غيوم سورو، أمس الأحد، أنه سيضع حدا لمنفاه الذي بدأ في عام 2019، ومع ذلك، لم يحدد موعدا لعودته المحتملة إلى وطنه، حيث يواجه حكما بالسجن مدى الحياة.

وقال سورو"أعلن هنا والآن أنني أنهي منفي لأنه من المؤلم بالنسبة لي أن أعيش بعيدا عن أجدادي ووطني الأصلي في إفريقيا".

أدعى رئيس الوزراء الإيفواري السابق غيوم سورو، البالغ من العمر 51 عاما، عبر مقطع فيديو، ظهر في بدلة وربطة عنق مع لحية رمادية، أنه كانت هناك محاولة للقبض عليه في مطار اسطنبول في 3 نوفمبر، بهدف تسليمه إلى كوت ديفوار، مؤكدًا أنه في "صحة جيدة جدا".

واتهم الرئيس الإيفواري الحسن واتارا، ببدء مطاردة دولية ضده، كما قام بتفصيل رحلاته على مدى السنوات القليلة الماضية ، والتي أخذته إلى فرنسا وبلجيكا ودبي و “إلى أقاصي القارة الآسيوية”.

وأعرب رئيس الوزراء الإيفواري السابق غيوم سورو، عن رغبته في «المساهمة في المصالحة بين أبناء وبنات كوت ديفوار لن أذهب إلى المنفى. أرفض أن أكون هاربا، أنا لست مذنبا بأي مخالفات».

ولم يحدد سورو موعدا لعودة محتملة إلى كوت ديفوار.

كان غيوم سورو ، الذي قاد التمرد الذي سيطر على النصف الشمالي من البلاد في أواخر القرن العشرين ، قد دعم عسكريا صعود الحسن واتارا إلى السلطة خلال أزمة ما بعد الانتخابات في 2010-2011 ، عندما رفض الرئيس الحالي ، لوران غباغبو ، الاعتراف بالهزيمة.

وأصبح بعد ذلك أول رئيس وزراء واتارا ثم رئيسا للجمعية الوطنية في عام 2012. ومع ذلك ، توترت علاقتهما في أوائل عام 2019 ، بسبب طموحات سورو الرئاسية.

أثناء وجوده بالفعل في المنفى، حكم على غيوم سورو غيابيا في أبيدجان في يونيو 2021 بالسجن مدى الحياة بتهمة "تعريض أمن الدولة للخطر" واتهم بالتحريض على "تمرد مدني وعسكري" يهدف إلى الإطاحة بنظام واتارا في عام 2019 واعتبر استئنافه غير مقبول.

في أبريل 2020 ، حكم عليه سابقا بالسجن لمدة 20 عاما بتهمة الاختلاس. أدت هذه الإدانة إلى إبطال ترشيحه في الانتخابات الرئاسية لعام 2020 ، والتي فاز بها واتارا.

وكانت المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب قد أمرت أبيدجان بتعليق مذكرة توقيف سورو في تلك القضية. بيد أن السلطات الإيفوارية ادعت أن قرارات اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب تنتهك سيادة كوت ديفوار وسلطتها القضائية.

في مايو من هذا العام ، أكد سورو أنه "لا يوجد سبب" يمنعه من الترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة ، المقرر إجراؤها في عام 2025.

تم حل حركته السياسية ، Générations et peuples solidaires (GPS) ، في كوت ديفوار في يونيو 2021.