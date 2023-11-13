إسرائيل تُصدر تحذيرات لـ "إيران" من التدخل في حرب غزة

ياسر رشاد - القاهرة - أصدرت "إسرائيل"، تحذيرات واضحة لـ "إيران" بالابتعاد عن حربها ضد قطاع غزة، أو المخاطرة بارتكاب خطأ كبير، حسبما أفادت صُحف دولية، مساء اليوم الإثنين.

وفي مقابلة مع صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، قال أوفير فالك، اليد اليمنى لرئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو: يجب على إيران أن تستمع إلى ما قاله الرئيس بايدن بعناية.

وأضاف: يجب ألا يتدخلوا في الحرب بين إسرائيل وحماس، نحن نركز على تدمير حماس ومستعدون أيضًا لأي جبهة أخرى آمل ألا تتحقق.

وأوضح فالك، أن الجيش الإسرائيلي مستعد تمامًا وسيكون الخطأ الأكبر إذا قام أي شخص بفتح جبهة أخرى على إسرائيل.

وفي وقت سابق من اليوم، قال مسؤول كبير في حركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، إن حزب الله سيدخل في حرب كاملة مع إسرائيل إذا تم تدمير حماس بالكامل في قطاع غزة.

الأردن يُدين قصف مقر اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة

أدانت "وزارة الخارجية الأردنية"، بشدة استمرار الاحتلال الإسرائيلي في انتهاكاته للقانون الدولي، وجرائمها ضد المدنيين، واعتداءاتها المتكررة على المستشفيات والأعيان المدنية، التي كان آخرها قصف مقر اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، حسبما أفادت وسائل إعلام أردنية، مساء اليوم الإثنين.

واعتبرت "الخارجية الأردنية"، انها جريمة حرب نكراء تضيفها إسرائيل إلى سجلها الإجرامي.

وشدد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأردنية، السفير سفيان القضاة، على رفض وإدانة الأردن الشديدين، لهذا الفعل الذي يتنافى وجميع القيم الإنسانية والأخلاقية، وقواعد القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة.

وجددت الخارجية الأردنية، دعوتها للمجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته، واتخاذ موقف دولي فوري وفاعل يطالب بوقف جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل ويؤسس لمحاسبة مسؤوليها قانونيًا وسياسيًا عليه، ويمنع إسرائيل من ارتكاب المزيد من الجرائم ضد المدنيين ووقف حربها العبثية على قطاع غزة، مُشددًا على ضرورة رفض أي تبريرات إسرائيلية كذريعة لجرائمها ضد الشعب الفلسطيني الشقيق.