كينيا تسعى لزيادة الغطاء الحرجي بنسبة 3٪ في السنوات العشر المقبلة

ياسر رشاد - القاهرة - يبلغ الغطاء الحرجي الحالي في كينيا حاليا حوالي 7٪ ، لكن الحكومة خصصت أكثر من 80 مليون دولار أمريكي في السنة المالية الحالية ، حيث تسعى إلى زيادة الغطاء الشجري إلى أكثر من 10٪.

وشجع رئيس الأركان ورئيس الخدمة العامة، فيليكس كوسكي، سكان نيروبي الأصليين على زراعة الأشجار من أجل تحقيق هدف الغطاء الحرجي بنسبة 30٪ في العاصمة.

"لدينا هدف 15 مليار شجرة في عشر سنوات ، مما يعني أننا يجب أن نكون عند 1.5 مليار شجرة سنويا. تحتاج مقاطعة نيروبي إلى زراعة ما بين 10 و 15 مليون شجرة في غضون عشر سنوات.

يجب أن نكون هناك ، وأن نلعب دورنا وأن نكون جزءا من التاريخ الذي لن ينمو فقط الغابة أو الغطاء من 12.3٪ التي لدينا اليوم إلى 30٪ في عشر سنوات ، "شارك السيد كوسكي.

ويؤدي تغير المناخ إلى تفاقم الجفاف في القرن الأفريقي، حيث تراجعت الأمطار لخمسة مواسم متتالية.

يقول مايكل كيسانجي ، الرئيس التنفيذي لشركة Sol of Africa Tours and Travel ، إن الأشجار جزء حيوي من الحياة البرية في البلاد.

"إنها فرصة عظيمة للجميع ، حتى الكينيين للحصول على فرصة لزراعة الأشجار لأنه يتعين علينا الاعتناء ببيئتنا ، خاصة أن القيام بذلك هنا في الحديقة ، هو المكان الأكثر أهمية ، لأنه المكان الذي لدينا فيه الحياة البرية والأشجار جزء من البرية لذلك نحن نعتني بالبيئة ، وبالتأكيد سترد لنا الجميل ".

لا تزال كينيا تعاني من قطع الأشجار والتجارة غير القانونيين في العديد من غاباتها التي تعتبر حيوية لمناطق مستجمعات المياه في البلاد.

تخزن الأشجار الكربون ، وهو أحد المحركات الرئيسية للاحتباس الحراري.

في المقابل ، تعمل إزالة الغابات على تسريع تغير المناخ: فهي توقف التمثيل الضوئي للنبات ، وبالتالي فإن الأشجار لم تعد تمتص الكربون.

وغالبا ما يكون مصحوبا أيضا بالاحتراق، الذي يطلق الكثير من ثاني أكسيد الكربون.

جعل الرئيس الكيني البرنامج الوطني لاستعادة المناظر الطبيعية والنظام البيئي أولوية منذ توليه الرئاسة في سبتمبر 2022.

وقوبلت خططه بإشادة من الملك تشارلز الثالث الذي زار كينيا الأسبوع الماضي في أول زيارة له لدولة أفريقية منذ اعتلائه العرش العام الماضي.