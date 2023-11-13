مستشار الأمن القومي الأمريكي: أبلغنا إسرائيل أنه لا ينبغي أن يكون هناك قتال في المستشفيات

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي، إن الولايات المتحدة الأمريكية تعمل على مدار الساعة لإطلاق سراح الرهائن في غزة.

وتابع مستشار الأمن القومي الأمريكي: "ينبغي حماية المدنيين وأبلغنا الإسرائيليين أنه لا ينبغي أن يكون هناك قتال في المستشفيات"

وأشار مستشار الأمن القومي الأمريكي: "محادثاتنا مستمرة مع قطر من أجل دفع مفاوضات الإفراج عن الرهائن في غزة إلى الأمام"

وأكد مستشار الأمن القومي الأمريكي: "هناك تقارير تؤكد استخدام حماس لمستشفيات في عملياتها، لكن ليس لدينا معلومات عن مستشفيات محددة".