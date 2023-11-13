محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن الولايات المتحدة الأمريكية تأمل أن يكون هناك تدخل أقل من الإسرائيليين، فيما يتعلق بالمستشفيات في غزة وستظل أمريكا على اتصال معهم.

وتابع الرئيس الأمريكي جو بايدن: "الجهود مستمرة لهدنة لإطلاق سراح الرهائن يتم التفاوض بشأنها بوساطة قطر".

وأكد الرئيس الأمريكي جو بايدن: "يجب حماية المستشفيات في غزة ومتفائل بالوصول إلى هدنة لإطلاق سراح الرهائن".

وفي وقت سابق قال مستشار الأمن القومي الأمريكي، إن الولايات المتحدة الأمريكية تعمل على مدار الساعة لإطلاق سراح الرهائن في غزة.

وتابع مستشار الأمن القومي الأمريكي: |"ينبغي حماية المدنيين وأبلغنا الإسرائيليين أنه لا ينبغي أن يكون هناك قتال في المستشفيات"

وأشار مستشار الأمن القومي الأمريكي: "محادثاتنا مستمرة مع قطر من أجل دفع مفاوضات الإفراج عن الرهائن في غزة إلى الأمام"

وأكد مستشار الأمن القومي الأمريكي: "هناك تقارير تؤكد استخدام حماس لمستشفيات في عملياتها، لكن ليس لدينا معلومات عن مستشفيات محددة".