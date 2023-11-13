بعثة الداخلية تفوز ببطولة الشرطة العربية للبادل في قطر

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

شاركت وزارة الداخلية فى بطولة الشرطة العربية الأولى للبادل التى نظمها الاتحاد الرياضى القطرى للشرطة بالتعاون مع الأمانة العامة للاتحاد الرياضي العربي للشرطة وتحت رعاية الشيخ خليفة بن حمد بن خليفة آل ثانى وزير الداخلية القطرى قائد قوة الأمن الداخلى "لخويا" وذلك بالعاصمة القطرية الدوحة خلال الفترة من ٧-١١ نوفمبر الجارى.

عُقدت فاعليات البطولة بمشاركة البعثات الرياضية وعدد 26 فريقاً يمثلون 15 دولة (قطر، السعودية، مصر، تونس، المغرب، الجزائر، العراق، الإمارات، موريتانيا، لبنان، سلطنة عمان، الأردن، اليمن، فلسطين، السودان).

جاءت مشاركة وزارة الداخلية من خلال بعثة رياضية ضمت فريقين من اللاعبين المحترفين والمصنفين عربيا.

وأسفرت فاعليات منافسات البطولة عن تأهل الفريقين المصريين للنهائى وفوزهما بالمركزين الأول والثانى.

واستقبل وفد من وزارة الداخلية الفائزين حال عودتهم للبلاد، حيث نقلوا لهم تهنئة وزير الداخلية وتمنياته لهم بدوام التفوق لتعلوا بجهودهم وإنجازاتهم راية البلاد دوماً فى شتى المحافل الرياضية فى إطار حرص الوزارة على تكريم وتقدير جهود أبنائها.