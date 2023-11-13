شكرا لقرائتكم خبر عن 7 توصيات للجنة السياحة بمجلس النواب للنهوض بقطاع الطيران المدنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، برئاسة النائبة نورا علي، اجتماعًا للوقوف على مستجدات منظومة التطوير ورفع كفاءة المطارات وجودة الخدمات المقدمة.

كما ناقشت اللجنة مستجدات أعمال التطوير في مطارات القاهرة، وسفنكس، والعاصمة الإدارية، وبرج العرب، لتحقيق التوازن والتكامل بين المطارات.

حضر الاجتماع م. محمد سعيد محروس رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية، والطيار أحمد عبد الحميد منصور رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات.

وقالت النائبة نورا علي، إن المطارات تلعب دورًا مهمًا في جذب الأنشطة الاقتصادية والتجارية، وجذب الاستثمار المباشر وغير المباشر إلى المناطق التي تحتاج إلى تنمية.

وأشارت إلى أن قطاع الطيران يساهم في إنجاح خطط التنمية الاقتصادية، مطالبة باستهداف أسواق جديدة تسهم في زيادة الحركة الجوية والسياحية إلى مصر للوصول إلى 30 مليون سائح.

وأوضحت أنه لا توجد سياحة مكتملة الأركان بدون منظومة طيران ومطارات متكاملة ومتطورة، قادرة على اجتذاب نصيب مصر العادل من حركة السياحة العالمية وبما يتناسب مع ما تمتلكه مصر من مقومات سياحية ثرية ومتنوعة.

وأضافت أن كل عملية افتتاح مطار جديد أو تطوير وتوسعة هي بمثابة منفذ للترويج والوصول للمقاصد السياحية المصرية.

وأوصت اللجنة في نهاية الاجتماع بالآتي:

تعزيز جهود شركة ميناء القاهرة الجوي لوضع مطار القاهرة في مكانته اللائقة دوليًا، وسرعة الانتهاء من التجديدات والأعمال الانشائية.

سرعة الانتهاء من أعمال التطوير في مختلف المطارات، وإعداد خطة عاجلة وجدول زمني للانتهاء من رفع كفاءة مطار برج العرب، والانتهاء من مشروع مبنى الركاب صديق البيئة بمطار برج العرب.

حل كافة المعوقات التي تواجه شركات الطيران المصرية وغير المصرية والسماح لرحلات الطيران الشارتر ومنخفض التكاليف بالهبوط فى جميع المطارات المصرية.

منح شركات الطيران الأجنبية حزمة من التخفيضات على رسوم الهبوط والإيواء بالمطارات السياحية المصرية.

الاهتمام ببناء العنصر البشرى وعقد دورات تدريبية متخصصة لتأهيل الكوادر البشرية ورفع كفاءة العاملين وتطوير مستواهم، والاستعانة بأحدث تكنولوجيا عالمية مستخدمة فى منظومة الطيران.

مراعاة زيادة عدد العاملين في نقل الحقائب من الطائرة، إلى سيور نقل الحقائب، وحتى وصولها إلى الراكب في سهولة ويسر.

فتح كافة البوابات المخصصة للدخول والخروج لمطار القاهرة، ودراسة استخدام سير للصعود إلى الطائرة بدلا من السلم لتيسير صعود وهبوط الراكبين للطائرات.