سوليفان: تحدثنا مع الحكومة الإسرائيلية حول عدم الرغبة في رؤية تبادل لإطلاق النار في المستشفيات

أكد مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان، أن "الولايات المتحدة تواصل جهودها لإنقاذ الرهائن الذين تحتجزهم حماس، وتحدثنا مع الحكومة الإسرائيلية حول عدم الرغبة في رؤية تبادل لإطلاق النار في المستشفيات".

وشدد سوليفان، على أننا "نجري محادثات نشطة مع إسرائيل حول أهمية الهدنة الإنسانية التكتيكية، وهناك حاجة إلى المزيد من المساعدات للتخفيف من معاناة المدنيين في غزة".

وأمس، كشف سوليفان، في لقاء مع شبكة "سي إن إن"، أن "هناك جهوداً حول إطلاق سراح الرهائن"، لافتاً الى أن "ما يمكنني قوله هو أن هناك مفاوضات مكثفة ونشطة تشمل إسرائيل وقطر والولايات المتحدة، وتشارك مصر ودول أخرى فيها، والهدف هو القيام بما هو ضروري على طاولة المفاوضات لضمان حصولنا على العودة الآمنة لجميع الرهائن بمن في ذلك الأميركيون، وهم 9 مفقودين"، مضيفاً "لا نعرف حالتهم وهل هم أحياء أو أموات، لكننا على اتصال مع عائلاتهم".