"القسام" تنشر رسالة فيديو لمجندة أسيرة قتلها الجيش الإسرائيلي في قصف على غزة

نشرت كتائب "القسام"، رسالة الأسيرة الإسرائيلية المجندة فاؤول أزاي مارك أسياني، التي "قُتلت بقصف الطائرات الإسرائيلية بتاريخ 9 تشرين الثاني 2023".
وفي مقطع الفيديو، ظهرت المجندة وهي تعرف عن نفسها، ومن ثم قالت: "أنا موجودة في غزة.. كل غزة تتعرض للقصف بالصواريخ"، مضيفةً "أنا منذ 4 أيام في غزة..يوجد مخطوفين آخرين معي..نحن نخشى أن نموت من الصواريخ".
وفي وقت سابق، أعلنت كتائب "القسام" عن "مقتل الأسيرة المجندة "فاؤول أزاي مارك أسياني" 19 عاماً من "موديعين" بطاقة رقم (214179293) وإصابة جندي أسير إصابةً متوسطة في قصف صهيوني استهدف قطاع غزة اليوم، علماً بأن كتائب القسام ستصدر لاحقاً مادة توثق صحة هذا الإعلان".
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