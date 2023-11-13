النشرة: تحليق طيران مسير اسرائيلي على طول خط ساحل الزهراني وفوق قرى صور والنبطية

افاد مراسل "النشرة" عن "تحليق طيران مسير اسرائيلي على طول خط ساحل الزهراني وفوق قرى صور والنبطية على علو منخفض، حيث يسمع صوتها بوضوح، وتسبب حالة من الازعاج في المنطقة".

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