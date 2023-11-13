أفرام التقى الراعي: نعيش لحظات دقيقة ويجب تحييد قيادة الجيش عن الصراعات السياسية

أشار النائب نعمة أفرام، بعد لقائه البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، الى أنني "أقول أن كل شخص يحب لبنان وهذا الكيان اللبناني، يجب أن يعرف أن هناك خطرا على الكيان اللبناني، بخاصة وأننا ندخل زمن الحرب من دون وجود رئيس للجمهورية. ومن هنا ضرورة الاسراع في انتخاب رئيس للبلاد".

ولفت أفرام، الى أن "الموضوع الثاني فهو عن قيادة الجيش، فلا أحد يدخل حربا وقيادة الجيش تعاني من تضعضع. ومن هنا أناشد كل شخص مسؤول بتحييد قيادة الجيش عن الصراعات السياسية فإذا كان المطلوب التمديد لقائد الجيش لفترة وجيزة وحتى لو لم نرد هذا الأمر، قد يكون هذا ما يجب فعله حتى انتخاب رئيس للجمهورية".

وشدد على أنه "يجب أن نعرف أننا نعيش لحظات دقيقة والمطلوب تجنيب لبنان هذا الكأس المرّ، ويجب أن نعرف أن لبنان دفع ثمنا باهظاً ولا يمكنه أن يدخل في هذه العاصفة على الرغم من تضامننا الكبير مع ما يحصل في غزة، فنحن نعرف أن العدو من مصلحته أن يفتح الحرب في جنوب لبنان، ويجب ألا نعطيه أي ذريعة للدخول في الحرب".

وأضاف "أما الموضوع الاقتصادي الصعب على كل عائلة لبنانية فيجب أن نعلم أنه اذا لم يأتي المغتربون على الأعياد فإن الأزمة ستتفاقم ولذا الاستقرار أمر أساسي".