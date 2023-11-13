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عسكريو الجابون يعتزمون إجراء الانتخابات في 2025

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دار الخليج 0 تبليغ

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ليبرفيل - رويترز

اعلنت لجنة عينها المجلس العسكري الحاكم في الجابون لإدارة عملية الانتقال إلى الحكم المدني الاثنين، أن المجلس يعتزم إجراء انتخابات في أغسطس آب 2025، بعد الانقلاب العسكري في أغسطس/ آب من هذا العام.

والخطة جزء من جدول زمني انتقالي «استرشادي» يتعين الموافقة عليه في حوار وطني.

وقالت اللجنة أيضاً، إن دستوراً جديداً سيطرح في نهاية أكتوبر/ تشرين الأول 2024، على أن يجرى الاقتراع عليه في غضون الفترة من نوفمبر/ تشرين الثاني إلى ديسمبر/ كانون الأول 2024.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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