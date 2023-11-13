شكرا لقرائتكم خبر عن عسكريو الجابون يعتزمون إجراء الانتخابات في 2025 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ليبرفيل - رويترز

اعلنت لجنة عينها المجلس العسكري الحاكم في الجابون لإدارة عملية الانتقال إلى الحكم المدني الاثنين، أن المجلس يعتزم إجراء انتخابات في أغسطس آب 2025، بعد الانقلاب العسكري في أغسطس/ آب من هذا العام.

والخطة جزء من جدول زمني انتقالي «استرشادي» يتعين الموافقة عليه في حوار وطني.

وقالت اللجنة أيضاً، إن دستوراً جديداً سيطرح في نهاية أكتوبر/ تشرين الأول 2024، على أن يجرى الاقتراع عليه في غضون الفترة من نوفمبر/ تشرين الثاني إلى ديسمبر/ كانون الأول 2024.