شكرا لقرائتكم خبر عن مجازر في بوركينا فاسو..إرهابيون يقتلون 70 شخصاً خلال أسبوعين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واغادوغو - أ ف ب

قتل 70 شخصاً، معظمهم أطفال ومسنون، في «مجازر»، ارتكبها «مجهولون» في زاونغو بوسط شمال بوركينا فاسو بداية نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، وفق ما أفاد المدعي سيمون غنانو الاثنين.

وقال المدعي في بيان، إن هذه المجازر التي وقعت في الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، خلفت سبعين قتيلاً، وفق حصيلة غير نهائية، «معظمهم أطفال ومسنون»، مضيفاً أن «مرتكبي الفظائع لا يزالون مجهولين».

وتحدث الاتحاد الأوروبي الأحد، عن هذه المجزرة، داعياً سلطات واغادوغو إلى «كشف جميع ملابساتها». وأوضح المدعي أن الاستماع إلى «ذوي الضحايا والجرحى سيتيح تحديد العدد الفعلي للقتلى».

وقال أحد سكان المنطقة رافضاً كشف هويته، إن «المجزرة وقعت بعد يومين من معارك بين قوات الأمن وإرهابيين. زاونغو كانت إحدى القرى القليلة في المنطقة التي لم يفرغها الإرهابيون من سكانها. البعض كان يشتبه بأن السكان يتعاونون معهم».

وأورد المدعي أنه توجه إلى المكان السبت الماضي، مع فريق يضم قاضي تحقيق عسكري وعناصر في لواء التحقيقات الخاص لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، فضلاً عن عناصر في الدرك. وأشاد بعمل قوات الدفاع والأمن التي «قامت بتفكيك ألغام» في هذه المنطقة، حيث تنشط مجموعات متشددة، وتصدت «لهجوم على الموكب».