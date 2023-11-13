شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الدفاع الإسرائيلي: حماس فقدت السيطرة على غزة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القدس - أ ف ب

أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، الاثنين، أن حماس «فقدت السيطرة على غزة» ومقاتلوها «يفرون الى الجنوب»، وذلك بعد أكثر من خمسة أسابيع من الحرب الجارية في القطاع.

وقال غالانت في مقطع مصور:«ينهبون قواعد حماس. ما عادوا يؤمنون بحكومة حماس» التي تحكم القطاع المحاصر والذي تقصفه إسرائيل بلا هوادة ويعاني وضعاً إنسانياً كارثياً. وتقصف إسرائيل قطاع غزة بشكل مكثف منذ خمسة أسابيع ما تسبب في مقتل أكثر من 11 ألفاً من المدنيين وإصابة عشرات الآلاف الآخرين..

ومنذ أسبوعين يخوض الجيش الإسرائيلي معارك برية في شمال القطاع مع حركة «حماس»، وتتحدث تل أبيب يومياً عن تدمير المزيد من البنى التحتية العسكرية لحماس في غزة والعثور على مخابئ أسلحة وأنفاق.

ونقلت وسائل إعلام الاثنين عن مصادر عسكرية اسرائيلية، أن عدد مقاتلي حماس قبل السابع من تشرين الأول/أكتوبر كان يبلغ نحو ثلاثين ألفاً، موزعين على خمسة ألوية و24 كتيبة ونحو 140 مجموعة. وذكرت المصادر نفسها، أن كتائب «حماس» في شمال القطاع تعرضت «لضربات كبيرة» في الأسابيع الأخيرة، وتواجه بعضها صعوبة في تنظيم هجماتها، بسبب مقتل قادتها.

وتكرر المنظمات الإنسانية الدولية نداءاتها من أجل وقف لإطلاق النار.