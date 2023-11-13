شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب يصف معارضيه بـ«الحشرات»..وحملة بايدن: تقلد هتلر وموسوليني والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واشنطن - أ ف ب

اتهم فريق حملة الرئيس الأمريكي جو بايدن الاثنين، دونالد ترامب بـ «تقليد» أدولف هتلر وبنيتو موسوليني عبر مقارنة خصومه السياسيين بـ «الحشرات».

وخلال تجمّع انتخابي السبت، وعد الرئيس الجمهوري السابق، والمرشح الرئاسي لعام 2024، «بالقضاء على الشيوعيين والماركسيين والفاشيين وبلطجية اليسار الراديكالي الذين يعيشون مثل الحشرات في بلادنا».

وأدلى ترامب بهذه التصريحات في يوم المحاربين القدامى. واعتبر معسكر جو بايدن، أنها مشابهة لمواقف طغاة الحرب العالمية الثانية.

وقال المتحدث باسم فريق حملة جو بايدن، عمار موسى، الاثنين: «قلد دونالد ترامب اللغة الاستبدادية لأدولف هتلر وبنيتو موسوليني». ووصف متحدث باسم ترامب هذه الاتهامات في بيان، بأنها «سخيفة». وأكد، أن «مَن يطلقون هذا النوع من التلميحات. سيُسحقون عندما يعود الرئيس ترامب إلى البيت الأبيض».

ويستخدم الرئيس الأمريكي السابق منذ فترة طويلة خطاباً استفزازياً. لكن تصاعدت لهجة ترامب في الآونة الأخيرة، وأشار منذ أسابيع إلى أنّ جنرالاً أمريكياً قوياً ارتكب «خيانة»، وأنه كان ليُعدم في عصور أخرى. ثم أكد أنّ أزمة الهجرة على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك «تسمّم دماء بلادنا».