قاعدة النجومي الجوية تؤجج الصراع في قلب السودان

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تحولت قاعدة النجومي الجوية إلى نقطة صراع جديدة داخل السودان، وبينما أعلنت قوات الدعم السريع السودانية السيطرة على قاعدة النجومي الجوية جنوب العاصمة الخرطوم، نفت قوات الجيش الأمر مؤكدة أنها صدت هجوما من «الدعم السريع» على المنطقة.

وأكدت صفحات تابعة للجيش السوداني أن القوات المسلحة تصدت لهجوم كبير من قوات الدعم السريع استهدف مواقع الجيش الحصينة في جبل أولياء.

وأكد المتحدث باسم الجيش العميد نبيل عبدالله في تصريحات إعلامية أن قوات الدعم السريع حاولت الهجوم على الجيش بجبل أولياء وتم دحرهم.

وأضاف «إنه لا صحة لما روجته قوات الدعم السريع من احتلال قاعدة النجومي أو حتى مجرد الاقتراب منها، وقواتنا تصدت للعدو ودحرته وتراجع متكبدا خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد.

وفي 2016 افتتح الرئيس المعزول عمر البشير، قاعدة النجومي الجوية لانطلاق الطائرات الحربية والمشاركة في العمليات القتالية ضد التمرد في ولايات دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق.

وحسب الشهود، فإن مدينة بحري شمالي العاصمة الخرطوم، شهدت أيضا اشتباكات عنيفة أمس، بالأسلحة الثقيلة والخفيفة ما أدى لتصاعد ألسنة اللهب والدخان.

وقال المواطن السوداني أسعد عبد المنعم، «إن مدينة بحري ظلت تتعرض للقصف العشوائي المستمر، مع انقطاع مستمر للتيار الكهربائي والمياه».

وتشهد مدينة أم درمان غربي العاصمة الخرطوم، اشتباكات جديدة بين الجيش السوداني وقوات «الدعم السريع»، ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي والمياه، وقالت المواطنة السودان مشاعر عثمان، «إن الاشتباكات بالأسلحة الثقيلة والخفيفة، أدت إلى توقف الحياة تماما في أم درمان».