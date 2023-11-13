الجسر الإغاثي السعودي شريان حياة لأهل غزة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اعتبرت مسؤولة أممية أن الجسر الجوي الإغاثي السعودي والمساعدات الإنسانية الأخرى التي يقدمها العالم تمثل شريان حياة لأهل غزة. والتقى فريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، مديرة قسم خدمات الدعم المركزي بوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى الأونروا في منطقة العريش حنان شكري. وجرى خلال اللقاء بحث كيفية إيصال المساعدات الإغاثية ودعم الخدمات الإنسانية في حالة الطوارئ لنجدة المتضررين في قطاع غزة عبر معبر رفح الحدودي. ونوهت شكري بالدور البارز للمملكة عبر المركز لدعم قطاع غزة سواء عبر الجسر الجوي الإغاثي أو التبرعات الشعبية عبر منصة «ساهم» موضحة أن ذلك يترجم الشعور الإنساني النبيل للمملكة حكومة وشعبا. بالتواكب، وصلت إلى مطار العريش الدولي المصري أمس، طائرة الإغاثية السعودية الخامسة، تحمل على متنها مساعدات إغاثية متنوعة شملت مواد غذائية وإيوائية بوزن إجمالي يبلغ 35 طنا، تمهيدا لنقلها إلى المتضررين داخل قطاع غزة، ضمن الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة، والتي وجه بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان.

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