اليمن ينقذ 26 مهاجرا أفريقيا من الغرق

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وكان القارب يحمل على متنه 75 مهاجرا، بينهم نساء.. فيما لا يزال 49 منهم في عداد المفقودين.
وقال مصدر في خفر السواحل - قطاع البحر الأحمر - «إن القارب غرق نتيجة الرياح العاتية وفقدان قبطان القارب السيطرة عليه فوق الأمواج، ما أدى إلى سقوط جميع الركاب في الماء».
وأضاف المصدر أن خفر السواحل سارعت بإرسال دوريات إضافية وغواصين إلى موقع الحادث.. مؤكدا أن عمليات البحث والإنقاذ ما زالت مستمرة حتى الآن، وأنه تم تقديم كل الرعاية للناجين.
الي ذلك أكدت منظمة الهجرة الدولية وصول 1169 مهاجرا أفريقيا إلى اليمن، خلال أكتوبر الماضي، وأكدت في تقرير لها، أن مصفوفة تتبع النزوح التابعة للمنظمة الدولية للهجرة في اليمن، سجلت دخول 1,169 مهاجرا إلى اليمن، بانخفاض قدره 25 % مقارنة بالشهر الماضي (1,551).
وأوضحت المنظمة أن جميع القادمين إلى اليمن، كانوا من الصومال عبر سواحل محافظة شبوة (26% أطفال، 19% نساء، و55% رجال)، فيما لم يتم تسجيل دخول أي مهاجر عبر محافظة لحج بسبب الحملة العسكرية المشتركة المستمرة التي بدأت قبل ثلاثة أشهر، وبحسب التقرير الأممي فإن اليمن استقبل 93,526 مهاجرا أفريقيا منذ مطلع العام الجاري وحتى 31 أكتوبر الفائت.
على صعيد آخر، يواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالشراكة مع برنامج التنمية الإنسانية لليوم الثاني على التوالي، في العاصمة المؤقتة عدن تنفيذ مشروع «المساعدات الغذائية المنقذة لحياة الأسر الأكثر احتياجا في اليمن للعام 2023» في 5 محافظات يمنية، ويستهدف المشروع توزيع 119 ألفا و394 سلة غذائية مقسمة على 6 دورات لعدد 170 ألفا و478 فردا من الأسر الأكثر احتياجا في محافظات «عدن، أبين، لحج، الضالع، تعز».
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