تركيا ترسل مستشفيات ميدانية لفلسطين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وصلت سفينة مساعدات تركية تحمل مستشفيات ميدانية ومساعدات لقطاع غزة، إلى ميناء العريش بمصر، القريب من معبر رفح الحدودي مع قطاع غزة، حسبما أفاد مسؤول في الميناء وكالة «فرانس برس». وتعد السفينة أولى مساعدات تحمل مستشفيات ميدانية لغزة تصل إلى مصر، في وقت خرجت كل مستشفيات محافظة غزة عن الخدمة، حسب وزارة الصحة التابعة لحماس.

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