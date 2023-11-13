الأمم المتحدة تنكس أعلامها

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نُكست الأعلام على مقار الأمم المتحدة في كل أرجاء آسيا، أمس، ودُعي الموظفون إلى الوقوف دقيقة صمت على أرواح زملائهم الذين قضوا في الحرب على غزة.

وأُنزل علم الأمم المتحدة الأزرق والأبيض عند التاسعة والنصف صباحا، في بانكوك وطوكيو وبكين، غداة إعلان الأمم المتحدة سقوط «عدد كبير من القتلى والجرحى»، في «قصف» مقر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بغزة.

وأظهرت مشاهد مصورة فجوة في باحة مدرسة تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، في بيت لاهيا شمال قطاع غزة، وأعلنت الأونروا أن أكثر من 100 عامل لديها استشهدوا في قطاع غزة منذ بدء الحرب.