الأمم المتحدة تنكس أعلامها

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وأُنزل علم الأمم المتحدة الأزرق والأبيض عند التاسعة والنصف صباحا، في بانكوك وطوكيو وبكين، غداة إعلان الأمم المتحدة سقوط «عدد كبير من القتلى والجرحى»، في «قصف» مقر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بغزة.
وأظهرت مشاهد مصورة فجوة في باحة مدرسة تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، في بيت لاهيا شمال قطاع غزة، وأعلنت الأونروا أن أكثر من 100 عامل لديها استشهدوا في قطاع غزة منذ بدء الحرب.
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