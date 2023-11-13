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الأمم المتحدة تنكس أعلامها

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- بواسطة أيمن الوشواش - نُكست الأعلام على مقار الأمم المتحدة في كل أرجاء آسيا، أمس، ودُعي الموظفون إلى الوقوف دقيقة صمت على أرواح زملائهم الذين قضوا في الحرب على غزة.

وأُنزل علم الأمم المتحدة الأزرق والأبيض عند التاسعة والنصف صباحا، في بانكوك وطوكيو وبكين، غداة إعلان الأمم المتحدة سقوط «عدد كبير من القتلى والجرحى»، في «قصف» مقر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بغزة.

وأظهرت مشاهد مصورة فجوة في باحة مدرسة تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، في بيت لاهيا شمال قطاع غزة، وأعلنت الأونروا أن أكثر من 100 عامل لديها استشهدوا في قطاع غزة منذ بدء الحرب.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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