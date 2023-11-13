إقالة وزيرة داخلية بريطانيا بسبب غزة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أقال رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، وزيرة الداخلية سويلا برافرمان، التي اتهمت الشرطة بالانحياز للمتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين، وفق ما ذكرت وسائل إعلام بريطانية. وقال مصدر حكومي، إن رئيس الوزراء البريطاني أقال وزيرة داخليته في إطار تعديل وزاري أوسع، بعد أن انتقدت أسلوب تعامل الشرطة مع مسيرة مؤيدة للفلسطينيين.

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