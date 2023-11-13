لندن: سجن عضو في خلية تابعة لـ«داعش» بتهم إرهابية

ابوظبي - سيف اليزيد - لندن (وكالات)

كشفت شرطة العاصمة البريطانية لندن عن صدور حكم على بريطاني متهم بالانتماء لخلية تابعة لتنظيم «داعش»، يطلق عليها اسم «بيتلز»، بالسجن ثماني سنوات، أمس، لإدانته بارتكاب جرائم إرهابية. واعتُقل البريطاني آين ديفيس، 39 عاماً، في أغسطس الماضي بعد ترحيله إلى بريطانيا من تركيا، حيث أُدين بعضوية تنظيم «داعش».

وقضت محكمة أولد بيلي بلندن، أمس، بسجنه بعد أن أقر الشهر الماضي بأنه مذنب في تهمتين تتعلقان بتمويل الإرهاب وحيازة سلاح ناري لأغراض إرهابية.

وقال دومينيك مورفي، رئيس قيادة مكافحة الإرهاب بشرطة لندن في بيان: «رتب ديفيس لتهريب مبلغ كبير من المال من المملكة المتحدة لتمويل الأنشطة الإرهابية لتنظيم داعش، وهي الجماعة التي سافر إلى سوريا للانضمام لها».

وأضاف: «مر ما يقرب من 10 سنوات منذ أن ارتكب ديفيس هذه الجرائم، وآمل أن تبعث هذه القضية برسالة مفادها أننا سنلاحق ونسعى بلا هوادة لمحاكمة أي شخص متورط في الإرهاب في المملكة المتحدة وخارجها بغض النظر عن الفترة الزمنية التي انقضت».

وارتبط اسم ديفيس في وقت سابق بخلية تابعة لتنظيم «داعش» كانت مهمتها حراسة السجناء الأجانب في سوريا، والتي أُطلق عليها اسم «بيتلز» لأنهم كانوا معروفين بأنهم يتحدثون اللغة الإنجليزية.

وذكرت تقارير أن الخلية كانت تحتجز رهائن غربيين في سوريا، وقتلت بعضهم في بعض الحالات، ومنهم الصحفيان الأميركيان جيمس فولي وستيفن سوتلوف وعاملة الإغاثة كايلا مولر.

ونفى ديفيس مراراً انضمامه إلى الخلية، وقال محاميه مارك سمرز في جلسة استماع أولية العام الماضي، إن المدعين الأميركيين لم يوجهوا اتهامات لديفيس بسبب وجود أدلة على أن الخلية كانت تتألف فقط من ثلاثة أعضاء.